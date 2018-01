"Me equivoqué" dijo Jorge Sampaoli antes de viajar a Europa

El entrenador de la Selección argentina habló sobre el polémico episodio que protagonizó durante un control de tránsito y reconoció: "Me equivoqué, ya pedí disculpas, dije cosas que no sentía" y recordó que "Fue una noche muy linda en el casamiento de mi hija y termino muy mal porque fueron hechos que me hicieron sentir mal".

Jorge Sampaoli fue abordado por periodistas poco antes de emprender el viaje a Europa que realizará para visitar cuatro países y diez ciudades con el objetivo de mantener reuniones con algunos de los futbolistas apuntados de cara al Mundial de junio.

Sobre el incidente que tuvo lugar en Casilda los últimos días del año anterior el DT añadió que "Me hago responsable y de estas cosas tengo que aprender... Son situaciones que habitualmente no me pasan, pero me pasaron y tengo que aprender".

Sobre la gira, finalmente, el entrenador explicó que "Se gana un poco de tiempo... Apuntamos a hablar de cerca sobre el proceso y con gente que pueden dar vivencias de los mundiales...".