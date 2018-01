Facundo Arana habló sobre la "realización de la mujer" y lo acribillaron

Facundo Arana se puso detrás de un micrófono en una entrevista que brindó a Intrusos y realizó todo tipo de frases polémicas.

Primero, habló sobre el conflicto entre Juan Darthés y Calu Rivero, y opinó que es "buena idea" que el actor lleve a su denunciante a la justicia. Además, dijo que "creo que Calu se sintió acosada y creo que Juan de ninguna forma la acosó jamás".

Como si fuera poco, posteriormente declaró que una mujer "se realiza" cuando queda embarazada, lo que finalmente despertó una lluvia de críticas.

Concretamente, el actor fue consultado por su ex, Isabel Macedo, quien se encuentra esperando un hijo con Juan Manuel Urtubey: “Estuvimos en pareja durante diez años, que es un montón de tiempo en la vida de la gente, pero cuando se cortó, se cortó”.

La polémica llegó cuando le preguntaron por el embarazo de Macedo, ya que ahí, Arana sostuvo: “Estoy feliz cuando una mujer se hace madre porque ahí es cuando realmente se realiza; por supuesto que si no tenés hijos, después te realizás con tus sobrinos y los hijos de tus amigos”.

“Verla madre es extraordinario. Rezo para que todo vaya bien, y la veo realizada, como mujer, primero, porque encontró al hombre de su vida, y como madre ahora, así que está realizada completa”, completó.

Los repudios no tardaron en llover y Arana tuvo que salir a aclarar y pedir disculpas. En Twitter, escribió "Me disculpo por decir que una mujer se realiza con la maternidad o por encontrar al amor de su vida. Muy equivocado, y además mal usadas las palabras... no me dí cuenta hasta que me lo señalaron. A veces pasa. Reitero mis disculpas. Repensaré y estudiaré".