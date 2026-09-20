Ariel Pereyra: “Perdimos dos puntos muy valiosos”

Tras el empate frente a Banfield en el Bosque, Ariel Pereyra no ocultó su bronca por los dos puntos que Gimnasia dejó escapar sobre el final. El entrenador albiazul consideró que su equipo tenía controlado el encuentro y remarcó el impacto que tiene el resultado tanto en la tabla de la Zona B del Torneo Clausura como en la Anual.

“Perdimos dos puntos de oro. Teníamos el partido controlado salvo esa jugada poco fortuita del final. En el fútbol, cuando te descuidás y no hacés lo que tenés que hacer, la pagás”, expresó el DT en conferencia de prensa.

En la misma línea, el Pata explicó que la igualdad del Taladro se produjo por una acción puntual y descartó que el cambio de esquema haya sido determinante. “Hoy se nos escapa por una jugada específica, no porque pusimos cinco defensores. Tenemos que trabajar mucho porque nos llegan poco y nos hacen goles”, analizó.

Más allá de la frustración por el resultado, Pereyra insistió en la necesidad de sostener el proyecto deportivo y no perder de vista el crecimiento del equipo. “Nos enfocamos en el proceso y van a pasar estas cosas. No hay que olvidar que el año pasado, a esta altura, peleábamos el descenso”, sostuvo.

Consultado por el penal desperdiciado por Lucas Janson, el entrenador evitó señalar responsabilidades individuales. “Los penales los eligen entre ellos. El que está para patear, patea. Nadie está por encima de otro compañero para ejecutar”, explicó.

Por último, volvió a remarcar la evolución del equipo y pidió perspectiva al momento de analizar el presente. “Altibajos vamos a tener, pero nosotros nos enfocamos en el proceso. El año pasado jugábamos para evitar el descenso y hoy estamos peleando por entrar a las copas”, concluyó.

De esta manera, el entrenador de Gimnasia lamentó los dos puntos que perdió su equipo en la igualdad con Banfield y el sabor amargo que quedó.