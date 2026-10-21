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CON GOLES DE DI LOLLO, MERENTIEL Y PAREDES GANÓ 3-1 EN RÍO Y SE METIÓ EN LA FINAL

Boca finalista: lo dio vuelta en Brasil y sacó pasaje a Colombia

El Xeneize pegó de entrada con una conversión de cabeza y amplió la ventaja en el complemento. El local se puso a tiro, pero se definió con el gol del volante de la Selección que jugó desgarrado
Paredes rescató al Xeneize con su gol y se besó la camiseta / AFP

Por Redacción

El Xeneize pegó desde el vestuario y a los 3’ Lautaro Di Lollo tras un córner de Lautaro Blanco logró prematuramente igualar una serie que asomaba compleja, pero no imposible, teniendo en cuenta el nivel que venía mostrando el conjunto azul y oro en los últimos encuentros.

En un Maracaná repleto y que antes del inicio era una caldera, Boca logró bajarle la efervescencia y sembrar las dudas tanto dentro como fuera de la cancha. Prueba de ello fue que a los 5’, en los pies de Leonel Flores, los de la Ribera tuvieron la chance de ampliar la ventaja, pero Leo Jardim salvó la caída de su arco y la envío al córner.

Tras esa oportunidad, respondió Vasco y tuvo la igualdad con un centro pasado al segundo palo que entre dos futbolistas locales dejaron pasar en un duelo que ya a poco de su inicio se tornó de ida y vuelta.

Los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, incrementarían la diferencia y se pondrían por primera vez por delante en la serie a los 33’ de la primera etapa, cuando Miguel Merentiel aprovechó un gran pase y una abierta defensa carioca, para aparecer cuando su equipo más lo necesitaba.

En el complemento, luego de tanto desgaste, el partido bajó su intensidad, con la escuadra de Río de Janeiro yendo a buscar el descuento y la igualdad en el global para al menos estirar la definición, mientras que el conjunto argentino apostó a seguir explotando la velocidad de Villa y Flores por los costados para bajarle el telón y sellar el pasaje a Barranquilla.

Finalmente, después de coquetear y merodear el área de Álvaro Montero, el primero del Gigante da Colina llegaría a los 20’, cuando José Luis Rodríguez de volea logró revivir a los cariocas.

Pero cuando todo parecía ir camino a los penales, para darle más épica a la clasificación Xeneize en la noche del estadio Maracaná, aparecería el capitán y emblema de Boca, Leandro Paredes, para con un potente disparo de larga distancia vencer la floja resistencia de Jardim y decretar la clasificación azul y oro, que tras su última final disputada en 2023 por Copa Libertadores, volverá a afrontar el partido decisivo en este caso por Copa Sudamericana, el próximo sábado 21 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla, donde buscará quedarse con un trofeo que ya supo levantar en 2004 y 2005. Ahora deberá a esperar a esta noche para conocer a su rival, que podría ser el Atlético Mineiro de un viejo conocido xeneize en los mano a mano, como Eduardo Domínguez.

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