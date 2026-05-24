Boca: Merentiel sufrió una lesión y llegaría con lo justo

El delantero uruguayo de Boca, Miguel Merentiel, una de los jugadores importantes del esquema táctico, sufrió una lesión en el sóleo de una de sus piernas y su presencia ante la Universidad Católica de Chile, donde el ´Xeneize´ definirá su futuro en la Copa Libertadores, es una verdadera incógnita.

De acuerdo a la infomación, el futbolista de 30 años no participó del entrenamiento del viernes por precaución debido a que padece una lesión en el sóleo de una de sus piernas y esto lo pone en duda para el partido ante el equipo chileno.

El cuerpo médico trabaja contrareloj para recuperar a la Bestia de cara al partido del jueves

Si bien el jugador oriundo de la ciudad uruguaya de Paysandú está dispuesto a arriesgar su físico en este encuentro trascendental, lo cierto es que el cuerpo médico de Boca asegura que Merentiel tiene una ruptura muscular pequeña y se iniciará una recuperación a contratiempo para intentar que, al menos, este en el banco de suplentes el jueves en el estadio La Bombonera.

Con su posible salida ante la Universidad Católica, el entrenador Claudio Úbeda perdería a una pieza indispensable en el armado de su equipo ya que el uruguayo, en este semestre, anotó 6 goles y dio dos asistencias.

Ante este panorama, todo indicaría que el entrenador Úbeda se decantará por Exequiel Zeballos para reemplazar a Merentiel y acompañará a Milton Giménez en la delantera.

Las próximas horas serán fundamentales para conocer su evolución y definir si es titular o comienza desde el banco de suplentes en el partido que Boca buscarña meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Merentiel es indiscutido en el once inicial de Boca y viene de marcar ante Cruzeiro. Sin Adam Bareiro y ante los problemas que presenta el equipo de cara al gol, su ausencia sería un duro golpe