Boca: no tuvo la mejor noche y Vasco lo sorprendió

Boca no pudo. Después de un primer tiempo para el olvido, el equipo reaccionó en el complemento, pero sus intentos no alcanzar para evitar la derrota por 1-0 con Vasco Da Gama. De esta forma, el equipo de Arruabarrena resignó un invicto de 17 partidos y ahora, deberá viajar a Río de Janeiro para definir el pasaje a la final de la Copa Sudamericana. Será el martes que viene en el Maracaná.

Boca salió decidido a llevarse por delante a su rival. Con presión alta, la movilidad de los extremos, con Palacios y Leonel Flores; y la permanente amenaza del ecuatoriano Valencia (reemplazante de Merentiel). A Vasco le costó acomodarse, aunque fue el que generó la primera chance clara: despeje corto de “Jagger” Herrera; Duarte, que llegó de frente, encontró espacios para sacar un disparo bajo, que Álvaro Montero desvió al córner. Un llamado de alerta para la última línea de Boca.

De a poco, el equipo brasileño fue manejando mejor la pelota, a partir del trabajo de Adson y Santiago Sosa, quienes le taparon los caminos a Palacios y Alarcón, y a la permanente rotación en el medio del ex Gimnasia, Lescano.

La tendencia del equipo Xeneize fue recuperar rápido la pelota y explotar por izquierda a Flores. Lo consiguió a cuenta gotas, sobre todo, cuando Santiago Ascacibar se abrió por la derecha, y Alarcón se junto con Delgado.

Mientras que el Vasco Da Gama hizo la más simple. Se mostró más prolijo con la pelota. Además, soltó a Thiago Mendes por la derecha, y al colombiano Andrés Gómez para romper la línea de presión entre Ascacibar, Alarcón y Delgado. Y encima, Blanco no pudo soltarse como generalmente lo hace porque Bruno Duarte no se lo permitió. Lo contuvo siempre y le tapó la salida por izquierda.

Y en el mejor momento de Vasco, llegó el baldazo de agua fría. Fue a los 25. Ataque por izquierda, Di Lollo, en su afán por evitar el córner, la dejó corta; Andrés Gómez envió un centro a las espaldas de “Jagger” Herrera, que Adson capitalizó con un frentazo, dejando sin chances a Montero.

A partir del gol, Boca cambió de sistema. Pasó a jugar con un 4-3-3, con Palacios volcado por la derecha; Valencia en el medio del ataque y Flores por el otro sector. La idea fue que el rival no evolucione en su juego ni encuentre espacios para meter alguna contra.

Después de la media hora de juego, Boca, con algunas dificultades para controlar la pelota (se lo extrañó mucho a Leandro Paredes), se las ingenió para generar peligro. A los 32, Ascacibar cabeceó un centro, ante el achique del arquero Jardim, que salió a destiempo para despejar.

Boca, a pesar de sus intentos, no pudo armar juego. Porque los volantes estuvieron imprecisos, y en ataque, Flores y Valencia no pesaron como en otras ocasiones.

No fue la mejor versión del equipo del Vasco Arruabarrena, que pidió permanentemente tranquilidad y que el equipo juegue por abajo. Y el único que pudo cambiar la ecuación fue Leonel Flores, que apareció poco, pero las veces que lo hizo generó zozobra en la última línea del Vasco Da Gama. En uno de los pocos ataque que generó peligro, a los 43 hubo un cabezazo de Lozano, entrando por la derecha, que no trajo consecuencias para el arquero Jardim.

Boca se fue al descanso preocupado. Porque no hizo el partido que se esperaba y porque el trabajo colectivo no cumplió con las expectativas del entrenador y de los hinchas, que no dejaron de alentar durante toda la noche.

CAMBIÓ SU POSTURA A PARTIR DE LOS CAMBIOS, PERO...

Boca volvió a no tener respaldo en la mitad de la cancha, por eso Vasco Da Gama manejó la pelota con libertad. Ni Palacios ni Delgado le dieron equilibrio al equipo, y ele armado del juego brilló en su ausencia. Salvo algunas pinceladas del pibe Flores, que cuando tuvo espacios pudo generar peligro.

El equipo carioca, en tanto, jamás perdió la brújula. Repitió el libreto respecto del primer tiempo, y no dejó progresar a un Boca opaco, que no pudo exhibir juego coordinado que lo carecteriza t que supo poner en práctica en los últimos partidos en el torneo local.

Con más empuje y corazón que juego, Boca se fue al ataque, aunque dejó espacios para la réplica del equipo brasileño, que tuvo el segundo, a los 8, en los pies de Thiago Mendes.

Sin embargo, Boca respondió al minuto con un centro bombeado de Lautaro Blanco, que se le cerró al arquero y rebotó en el palo. Fue la jugada más clara para el Xeneize.

A los 14, llegó otra chance clara con un cabezazo de “Jagger” Herrera que se fue apenas desviado, después de un turo de esquina ejecutado por Blanco.

Boca levantó la producción a partir del ingreso de Sebastián Villa. Sus corridas por la izquierdas fueron una constante, lo que generó un dolor de cabeza para la última línea rival.

Villa y Merentiel le cambiaron la cara a Boca, pero fallaron en los metros finales

A los 18, Vasco Da Gama sufrió la expulsión insólita del colombiano Andrés Gómez por empujar al árbitro cuando no permitió ejecutar el tiro libre en favor de Boca. La presencia de un hombre más en la cancha le permitió al equipo de Arruabarrena encontrar espacios en ataque, gracias a la movilidad de Villa por izquierda y de Merentiel (entró por el chileno Palacios) por el sector opuesto. De a poco, Boca arrinconó al Vasco. Y las chances de gol empezaron a llegar. Primero con un disparo de Ascacibar que dio en el travesaño; luego, un zurdazo de Villa que se afue aprenas desviado, y después, una arremetida de Flores, el centro por bajó que cruzó toda el área sin que nadie pudiera conectar. Y en la última jugada casi lo empata.