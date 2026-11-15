Boca va por todo: también es finalista de la Copa Argentina

En un estadio Malvinas Argentinas de Mendoza que lució colmado y a la altura de la instancia que se jugaban ambos, Boca le ganó 3-0 con autoridad a Banfield, gracias a los goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, para meterse en la final de la Copa Argentina, que se disputará el próximo 2 de diciembre.

La primera etapa, mostró a un Taladro que mediante la presión y el juego a las espaldas de los mediocampistas y laterales xeneizes, buscó ponerse en ventaja en unos primeros 45’ donde mostró una faceta que distó mucho de lo producido en el Torneo Clausura.

Con los circuitos de juego cortados, al conjunto azul y oro se le complicó mucho encontrar los caminos hacia el arco de Diego Rodríguez.

La primera clara, respondería a lo que fue el trámite del primer tiempo y sería para la escuadra de Pedro Troglio mediante una volea de Tomás Adoryan que se metía en el palo derecho de Álvaro Montero, pero que el arquero colombiano desactivó y mandó al córner.

Paredes, con una gran habilitación para Ascacibar, destrabó un partido complejo para Boca

A los 18’, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena darían el primer aviso para la valla del equipo del Sur del Gran Buenos Aires, con un potente disparo desde media distancia de Alan Velasco que despejó el arquero banfileño.

A pesar de algún arresto individual de Velasco, Villa o Paredes, Banfield se mostraba mejor y siguió cosechando oportunidades para tomar la delantera en el resultado. Tal es así, que a los 30’ nuevamente Adoryan probaría desde larga distancia y Montero volvería a tener que esforzarse para conservar el cero en su arco. Ocho minutos después, el arquero de la Selección Colombia le ahogaría el grito al Taladro tapándole un disparo dentro del área a Lautaro Gómez.

Y como dice un viejo refrán del fútbol: “Los goles que no se hacen en un arco, te los hacen en el propio”, algo que se cumpliría cuando la primera etapa ya se cerraba. A los 45’, tras un pase de Villa, Leandro Paredes con un milimétrico pase por encima de la línea defensiva de Banfield, habilitaría a Santiago Ascacibar que de cabeza la acomodó contra el palo izquierdo del Ruso Rodríguez para poner a Boca al frente antes de irse al descanso.

Con la ventaja, ya en el complemento, el cuadro de la Ribera administró el 1-0 ante un contrincante que sintió el desgaste hecho en la primera etapa y por eso bajó su intensidad.

Si bien el Taladro merodeó en algunas oportunidades el área azul y oro, fue preso de sus propias imprecisiones y los nervios incrementados por estar en desventaja.

En este contexto, cómodo con el trámite del choque, a los 62’ diría presente el colombiano Sebastián Villa, con una jugada marca registrada del nacido en Bello, amacándose en el sector izquierdo del área de los de Pedro Troglio y definiendo contra un palo para aumentar la ventaja para el conjunto del Vasco Arruabarrena.

Nueve minutos y ya con un rival que sintió el impacto del 2-0, nuevamente el ex atacante de Independiente Rivadavia sería protagonista para asistir con un centro al segundo palo al uruguayo Leandro Lozano que sólo tuvo que empujarla para sentenciar el partido y la clasificación a la final de la Copa Argentina, donde el Xeneize enfrentará a Platense.

Tal fue el dominio de Boca en el epílogo del partido, que incluso coqueteó con el cuarto gol. La más clara, para concretar la goleada, tras su ingreso en lugar de Villa, estuvo en los pies de Leonel Flores, que estrelló su tiro en el travesaño del arco verde y blanco.

Así, en un enfrentamiento que no arrancó para nada sencillo y que parecía complicársela, finalmente el Xeneize impuso toda su jerarquía y buen nivel que viene mostrando, para meterse en una nueva definición para seguir con la ilusión de coronarse en todos los frentes que viene disputando hasta el momento, luego de coronarse como campeón de liga.