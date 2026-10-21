Cacique Medina: “Hemos dado muestras de estar a la altura”

Luego del entrenamiento matutino de ayer en el Country Club Mariano Mangano, Alexander Medina brindó la conferencia de prensa obligatorio por parte de CONMEBOL antes de cada encuentro de Copa Libertadores y dejó sus sensaciones a pocas horas del partido de vuelta de semifinales frente al Mengão.

Para iniciar su contacto con el periodismo, el conductor del plantel pincharrata se refirió al significado que tiene la instancia que se encuentra disputando su equipo y el camino transitado. Al respecto, declaró: “Son partidos de fútbol. Obviamente nos jugamos muchísimo pero hay que valorar dónde estamos. Cuesta mucho llegar acá y estamos asumiendo la responsabilidad como tal, como marca nuestra historia. Vamos a tratar de traernos la clasificación a La Plata”. A su vez, agregó: “Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca del sueño porque creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo. Acá nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio, y vamos a defender ese derecho de llegar a la final de la Copa Libertadores”.

También, el ex delantero charrúa, valoró lo hecho hasta este momento en el torneo continental por sus dirigidos y dijo: “Hemos dado muestras de que estamos a la altura, muchos se mueren por estar donde estamos nosotros”.

Por otra parte, dejó un mensaje para el hincha albirrojo y volvió a destacar la actitud que la parcialidad pincharrata tuvo el pasado jueves con Ramiro Funes Mori, quien fue titular, ante la baja de Marcos Rojo. En relación a ello, expresó: “Valoramos mucho el apoyo que hemos tenido en esta Copa Libertadores”.

En la continuidad de su contacto con la prensa que se hizo presente en City Bell, por otra parte, declaró lo que significa a nivel personal afrontar esta instancia como la cabeza del plantel y opinó: “Como entrenador, está en el top 3 de los partidos que jugué. Estar en estas instancias es un privilegio. Todos darían cualquier cosa por estar en nuestro lugar”.

En relación al rival, con quien se topará por cuarta vez en este 2026, el ex DT de Talleres y Vélez, expresó: “Lo que más me ocupa como entrenador es lo que tenemos que hacer nosotros, no enfocarme en el rival, porque tiene muchas virtudes. Trabajamos diversos movimientos que puede hacer, de todas las veces que nos enfrentamos. No puedo perder el tiempo analizando el poderío de Flamengo porque está a la vista”. En otro momento, también dejó entrever lo que tiene pensado para su equipo y declaró: “Para él no es fácil. Desde su llegada ha reinado la incertidumbre. Está siendo complejo administrar sus sensaciones. Tiene mucha ilusión y está expectante. Tratamos de no hablarle mucho de ese tema. Ojalá lo puedan habilitar”

“Nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio y vamos a defender ese derecho a llegar a la final

Rodrigo Cantón,

DT de Estudiantes de La Plata

Otro de los temas centrales de cara a la definición de uno de los finalistas que dirá presente en el definitorio encuentro en el Centenario de Montevideo, es Marcos Rojo y su situación, ya que pese a haberse incorporado inicialmente para disputar la Copa Libertadores, aún no ha sido habilitado. El director técnico, no esquivó la cuestión y declaró: “La habilitación de Rojo es una incertidumbre que tendremos hasta el miércoles. Esperemos saber cuanto antes si lo contamos o no. Esperemos poder contarlo. El plan está armado y quién podría reemplazarlo. Para él no es fácil. Desde su llegada ha reinado la incertidumbre. Está siendo complejo administrar sus sensaciones. Tiene mucha ilusión y está expectante. Tratamos de no hablarle mucho de ese tema. Ojalá lo puedan habilitar”.

Así, el DT de Estudiantes abordó varios temas antes del viaje junto a sus dirigidos hoy por la tarde con destino a Río de Janeiro, ciudad en donde buscará sacar boleto con destino a Montevideo.