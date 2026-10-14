Cambio en el arco y otras cuatro variantes

Finalmente está todo dado para que Harlen Castillo reemplace a Nelson Insfrán en el partido de mañana ante Huracán pero, al margen de la variante en el arco, Ariel Pereyra da un golpe en la mesa con otros cuatro cambios.

Entre las modificaciones, hay decisiones del entrenador y cambios obligados (o casi). Entre los últimos asoman el ingreso de Alexis Steimbach en lugar de Bautista Barros Schelotto -quien será baja a causa de una subluxación de hombro- y el regreso de Pedro Silva Torrejón que jugará por Matías Melluso tras haber superado la molestia en un tobillo que lo marginó del cotejo ante el equipo tucumano.

Y eso no es todo, porque Mateo Seoane volverá a la titularidad en reemplazo de Maximiliano Zalazar y Marcelo Torres tendrá su segundo partido como titular en el semestre, por lo que Agustín Colazo dejará la formación titular.

Mañana dirigirá Nicolás Ramírez con Maximiliano Macheroni a cargo del VAR

De esta manera, los titulares para jugar mañana a las 20.00 en el Palacio Ducó son Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón; Mateo Seoane, Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres.

Por otro lado, los juveniles Agustín Martínez (extremo categoría 2008, 8 goles en Quinta, debutó en Reserva la semana pasada ante Rosario Central) y Leonel Troncoso (volante ofensivo nacido en 2006, lleva cuatro goles este año en Reserva) fueron citados a entrenar con el plantel superior. Troncoso podría ir al banco de relevos ante el Globo en lugar de Juan José Pérez.

EVALUAN OPERAR A BAUTISTA BARROS SCHELOTTO

Por estas horas, el cuerpo médico analiza una resolución quirúrgica para la subluxación en el hombro izquierdo que sufrió Bautista Barros Schelotto.

El lateral derecho había sufrido una inestabilidad en el hombro derecho hace un par de meses y se sintió en el hombro izquierdo en el partido ante Independiente Rivadavia, dolor que recrudeció en el compromiso ante los tucumanos que obligó a su salida en el segundo tiempo.

Ahora resta el diálogo entre el cuerpo médico y el propio jugador para definir los pasos a seguir, justo en un momento de definiciones en la temporada y cuando Barros Schelotto se había ganado el puesto como lateral derecho titular.