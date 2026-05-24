Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Sueño Mundial

VIDEO.- Campaña solidaria contrarreloj por las chicas de la selección nacional de básquet adaptado

Tienen que viajar a Madrid para afrontar el repechaje por la clasificación al campeonato del mundo. El problema es que tiene que arribar a Barajas el 5 de junio

Por Redacción

El seleccionado argentino femenino de básquet en silla de ruedas, apodado Las Lobas, se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir los fondos necesarios que les permitan viajar al repechaje clasificatorio para el Mundial de Ottawa. El certamen se desarrollará en Madrid entre el 8 y el 12 de junio, y la delegación nacional tiene previsto partir el 5 de ese mes, aunque actualmente no dispone de los tickets aéreos correspondientes.

Desde la Federación Argentina de Básquetbol Adaptado comunicaron a las integrantes del plantel que los recursos económicos previstos por la Secretaría de Deportes de la Nación todavía no fueron transferidos. Esta falta de fondos estatales compromete el viaje a falta de muy pocas semanas para el inicio de la competencia internacional.

Ante la proximidad del torneo, el equipo se vio obligado a costear los preparativos previos a través de recursos propios y del apoyo de la comunidad, dado que el debut oficial está programado para dentro de apenas quince días.

"Al principio nos habían dicho que nosotros teníamos que hacernos cargo de la inscripción, que eran 20.000 dólares, y que ellos se encargaban de los pasajes, pero ahora esas partidas no están saliendo y como falta tan poco no nos podemos quedar esperando a ver si aparecen o no", explicó Silvia Linari, capitana de la Selección y referente de la institución Cilsa en Santa Fe, en diálogo con el medio Periódicas.

La referente del plantel señaló que es una situación inédita para el grupo tener que recurrir a campañas públicas para poder competir en el exterior representando al país. "Por suerte la gente ayuda mucho", manifestó esperanzada, y detalló que el dinero para abonar la inscripción al torneo se recaudó gracias a la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación.

La urgencia actual se concentra en reunir el presupuesto para los traslados de la delegación. "Necesitamos juntar 20.000 dólares porque son 12 los pasajes que tenemos que comprar. Y la verdad es que estamos al límite. Calculo que ya la semana que viene tendríamos que hacer la compra, porque mientras más tiempo pasa más caro es", advirtió Linari.

A pesar del escenario complejo y las gestiones paralelas que realizan por su cuenta, el equipo no pierde las expectativas respecto al apoyo estatal. "Nosotras igual seguimos esperando la partida para esos pasajes, porque se supone que van a salir", concluyó la capitana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?