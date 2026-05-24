VIDEO.- Campaña solidaria contrarreloj por las chicas de la selección nacional de básquet adaptado

El seleccionado argentino femenino de básquet en silla de ruedas, apodado Las Lobas, se encuentra en una carrera contrarreloj para conseguir los fondos necesarios que les permitan viajar al repechaje clasificatorio para el Mundial de Ottawa. El certamen se desarrollará en Madrid entre el 8 y el 12 de junio, y la delegación nacional tiene previsto partir el 5 de ese mes, aunque actualmente no dispone de los tickets aéreos correspondientes.

Desde la Federación Argentina de Básquetbol Adaptado comunicaron a las integrantes del plantel que los recursos económicos previstos por la Secretaría de Deportes de la Nación todavía no fueron transferidos. Esta falta de fondos estatales compromete el viaje a falta de muy pocas semanas para el inicio de la competencia internacional.

Ante la proximidad del torneo, el equipo se vio obligado a costear los preparativos previos a través de recursos propios y del apoyo de la comunidad, dado que el debut oficial está programado para dentro de apenas quince días.

"Al principio nos habían dicho que nosotros teníamos que hacernos cargo de la inscripción, que eran 20.000 dólares, y que ellos se encargaban de los pasajes, pero ahora esas partidas no están saliendo y como falta tan poco no nos podemos quedar esperando a ver si aparecen o no", explicó Silvia Linari, capitana de la Selección y referente de la institución Cilsa en Santa Fe, en diálogo con el medio Periódicas.

La referente del plantel señaló que es una situación inédita para el grupo tener que recurrir a campañas públicas para poder competir en el exterior representando al país. "Por suerte la gente ayuda mucho", manifestó esperanzada, y detalló que el dinero para abonar la inscripción al torneo se recaudó gracias a la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación.

La urgencia actual se concentra en reunir el presupuesto para los traslados de la delegación. "Necesitamos juntar 20.000 dólares porque son 12 los pasajes que tenemos que comprar. Y la verdad es que estamos al límite. Calculo que ya la semana que viene tendríamos que hacer la compra, porque mientras más tiempo pasa más caro es", advirtió Linari.

A pesar del escenario complejo y las gestiones paralelas que realizan por su cuenta, el equipo no pierde las expectativas respecto al apoyo estatal. "Nosotras igual seguimos esperando la partida para esos pasajes, porque se supone que van a salir", concluyó la capitana.