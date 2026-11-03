Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL LOBO LLEGA CLASIFICADO A LA ÚLTIMA FECHA DE LA FASE REGULAR

Con Belgrano iría el jueves a las 19.00

Ariel Pereyra arma el equipo

Por Redacción

El partido final de la fase regular, en el que Gimnasia recibirá a Belgrano en el Bosque, se disputará el próximo jueves a las 19.00. Día y hora tienen que ver con la decisión de Aprevide de no prestar servicio durante el fin de semana por la visita del Papa León XIV.

El Lobo tendrá una variante obligada por la expulsión de Alexis Steimbach. Pablo Aguiar -quien ingresó en el lateral en Río Cuarto- y Renzo Giampaoli son las alternativas para el puesto. Después, Ariel Pereyra deberá decidir si cuida o no a Nacho Fernández y -en menor medida- Mateo Seoane, los jugadores que arastran cuatro tarjetas amarillas.

Luego del regreso de Córdoba, el plantel volvió ayer a los entrenamientos en Estancia Chica. Hubo gimnasio y todos trabajos grupales con pelota, tenencia y fútbol en espacios reducidos por tiempocon intercambio de equipos.

COBRARON LOS EMPLEADOS

Finalmente ayer, los empleados triperos enrolados en el gremio Udedyc terminaron de cobrar el salario de setiembre. Si bien el compromiso era completar el pago el pasado viernes, en algunos casos se completó el pago ayer con el último 20% del sueldo

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?