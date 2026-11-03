Con Belgrano iría el jueves a las 19.00

El partido final de la fase regular, en el que Gimnasia recibirá a Belgrano en el Bosque, se disputará el próximo jueves a las 19.00. Día y hora tienen que ver con la decisión de Aprevide de no prestar servicio durante el fin de semana por la visita del Papa León XIV.

El Lobo tendrá una variante obligada por la expulsión de Alexis Steimbach. Pablo Aguiar -quien ingresó en el lateral en Río Cuarto- y Renzo Giampaoli son las alternativas para el puesto. Después, Ariel Pereyra deberá decidir si cuida o no a Nacho Fernández y -en menor medida- Mateo Seoane, los jugadores que arastran cuatro tarjetas amarillas.

Luego del regreso de Córdoba, el plantel volvió ayer a los entrenamientos en Estancia Chica. Hubo gimnasio y todos trabajos grupales con pelota, tenencia y fútbol en espacios reducidos por tiempocon intercambio de equipos.

COBRARON LOS EMPLEADOS

Finalmente ayer, los empleados triperos enrolados en el gremio Udedyc terminaron de cobrar el salario de setiembre. Si bien el compromiso era completar el pago el pasado viernes, en algunos casos se completó el pago ayer con el último 20% del sueldo