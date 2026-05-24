DIM entrena en en el país con la mira en el Pincha

Independiente Medellín ya se encuentra instalado en la Argentina y comenzó a vivir la previa del trascendental partido del próximo martes frente a Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, por la última fecha del Grupo A de la Copa Libertadores. El conjunto colombiano arribó al país el último viernes y ya entrena en las instalaciones de Boca Juniors, mientras intenta dejar atrás días convulsionados tanto en lo futbolístico como en lo institucional.

El Rojo Paisa llegará a La Plata jugándose gran parte de su semestre continental, en un duelo decisivo que definirá uno de los boletos a los octavos de final. Sin embargo, el DIM aterriza en territorio argentino en medio de un escenario complejo, marcado por las duras sanciones impuestas por la CONMEBOL tras los graves incidentes ocurridos en el encuentro suspendido frente a Flamengo en Medellín. El organismo sudamericano le dio el partido por perdido 3-0 al elenco colombiano y además aplicó una fuerte multa económica y sanciones deportivas que incluyen encuentros internacionales a puertas cerradas.

En paralelo a este delicado contexto, el Club cafetero también atraviesa movimientos importantes en torno a la conducción técnica. Luis Amaranto Perea aparece como el principal candidato para transformarse en el nuevo entrenador del equipo una vez finalizada la participación internacional.

El ex defensor, recordado en Argentina por su paso por Boca y por haber sido campeón de la Copa Intercontinental con el Xeneize, es además un hombre muy identificado con Independiente Medellín, institución donde jugó entre 2000 y 2003 disputando 117 partidos y conquistando un campeonato local.

De todas maneras, más allá de las negociaciones avanzadas con Amaranto, quien continuará al frente del plantel en este cierre de grupo será Sebastián Botero, que permanece como interino tras la salida del colombiano Alejandro Restrepo, quien en las últimas horas se transformó en nuevo Director Técnico de Bolivar.

Mientras tanto, el DIM desarrolla sus entrenamientos en el predio de Boca en Ezeiza. La elección de las instalaciones del club de la Ribera tiene una explicación directa: la buena relación existente entre Frank Fabra, referente del plantel colombiano, y Juan Román Riquelme, actual presidente xeneize.

Con relación al armado de la estructura inicial del equipo, Botero mantendría gran parte de la base que viene de conseguir una agónica victoria ante Cusco FC por 3-2, resultado que dejó con vida al conjunto colombiano de cara a la definición del grupo. El plantel se entrenará mañana y el lunes nuevamente en las instalaciones de Boca. Mientras que el martes, horas antes del encuentro en el Estadio Jorge Luis Hirschi, la delegación se trasladará en micro hacia La Plata.

ÁRBITROS CONFIRMADOS

El paraguayo Juan Benítez será el encargado de impartir justicia en el partido del martes a las 21.30 en el Estadio UNO.

El colegiado estará acompañado de sus compatriotas: Eduardo Cardozo y Luis Onieva, como líneas. Derlis Benítez, de cuarto árbitro. En tanto que el VAR estará a cargo de Ulises Mereles y Héctor Balbuena.