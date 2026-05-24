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ANTE INDEPENDIENTE (M)

El futuro económico que se juega el León este martes

Ezequiel Piovi

Por Redacción

Estudiantes jugará este martes el partido más importante del primer semestre ante Independiente de Medellín. Sin embargo, el futuro económico del Club también estará ligado a este juego, de cara a la última parte del año.

En caso de que el Pincha sume de a tres ante el equipo colombiano clasificará a los octavos de final en la Copa Libertadores y la Conmebol le otorgará U$S 1.590.000 en concepto de premios: U$S 340.000 por el triunfo y U$S 1.250.000 por asegurarse su lugar en la siguiente instancia.

A su vez, sumará seis puntos en el ranking de los equipos mejores posicionados de cara al Mundial de Clubes 2029: tres por ganar y otros tres por clasificar a octavos. De esta forma, Estudiantes acortaría la distancia contra Liga de Quito y se ubicaría en el podio (actualmente ocupa el cuarto puesto).

En cambio, el panorama será completamente diferente para en caso de que no gane ante DIM en casa. Durante el segundo semestre disputará solamente la Copa Sudamericana, que tiene un ingreso mucho menor en premios a comparación con la Libertadores. En el mes de julio, el equipo platense disputaría el playoffs ante un equipo que haya terminado segundo en la zona de grupos y este martes se aseguraría U$S 500.000 por esta participación.

Gane o no, Estudiantes deberá esperar hasta el viernes 29 a las 12 para conocer a su próximo rival internacional, ya que la Conmebol realizará el sorteo de sus dos competencias internacionales. De todas formas, los platenses definirán su serie en condición de visitante sin importar el resultado del próximo martes.

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