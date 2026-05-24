El historial entre el Millonario y el Pirata

River y Belgrano se enfrentan en la gran final del Torneo Apertura, en el que será un enfrentamiento entre dos equipos con mucha historia entre ellos.

El historial en enfrentamientos mano a mano marca un claro dominio para River, que ganó en tres de los cuatro, aunque Belgrano se quedó con el más importante.

El primero de estos enfrentamientos se dio en los cuartos de final del Nacional de 1984, donde River se impuso 4-0 en Córdoba, mientras que en la vuelta cayó 2-0 pero avanzó gracias al 4-2 en el global.

El siguiente mata-mata entre River y Belgrano ocurrió en la final de la ronda de perdedores de la Copa Centenario de 1993, aquel torneo que se realizó para celebrar los 100 años de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El triunfo en aquella ocasión fue para River, que venció por 2-1 y así, avanzó a la gran final, donde caería 3-1 contra Gimnasia, en La Plata.

El mano a mano más importante en el historial entre River y Belgrano fue en la Promoción 2011. En la ida el equipo cordobés se impondría 2-0 como local gracias a los goles de César Mansanelli y César Pereyra.

En el partido de vuelta, que se disputó en el Estadio Monumental, River se puso en ventaja rápidamente con el gol de Mariano Pavone, pero Belgrano llegaría a la igualdad a través de Guillermo Farré.

El momento decisivo se dio promediando el segundo tiempo, cuando el arquero Juan Carlos Olave le atajó un penal a Pavone y terminaría de catapultar la ilusión de los hinchas del “Millonario” para mantener la categoría.

El último mano a mano entre River y Belgrano fue en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2023, que terminaría en victoria por 2-1 para el “Millo”.

Hoy, se dará un nuevo episodio en la rica historia entre River y Belgrano, en cuanto a historiales se refiere, cuando se enfrenten en la gran final del Torneo Apertura a partir de las 15:30, en el Mario Kempes.