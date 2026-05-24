El Lobo busca titulares en el mercado de pases

El mercado de pases será largo, pero quienes deciden en Gimnasia apuntan a incorporar titulares para reforzar al equipo de Ariel Pereyra que está décimo en la general, con el gran objetivo de volver a la competencia internacional en 2027.

Las búsquedas apuntan a sumar un arquero, un zaguero central y un extremo, tal vez la decisión que le quedó en la gatera a la dirigencia en el mercado pasado. La intención de mejorar al equipo estará atada a la compleja situación económica, pero la idea es traer futbolistas que le brinden un salto de calidad como sucedió con los Nachos, Fernández y Miramón.

Al respecto, el director deportivo Germán Brunati manifestó que “el mercado de pases es bastante atípico porque es muy largo, Tenemos un plantel que en su gran mayoría viene de hacer semifinal y cuarto de final, no tenemos que rearmar nada,. Eso nos da tranquilidad. Sabemos el pensamiento del equipo que tiene Ariel, nosotros tenemos el nuestro e iremos consensuando los puestos a a reforzar tratando, como siempre, de que los jugadores estén lo antes posible para el inicio de la pretemporada. Hoy el equipo está, se nos va solamente Conti, que hay que ver su situación, es el único contrato que termina. Ahora entramos en lo que es un nuestro trabajo, que lo venimos haciendo durante todo el semestre, de visualización. Ahora hay que empezar a a filtrar y a cotejarlo con el cuerpo técnico”.

Respecto de la elección de Pereyra, Brunati explicó: “nosotros estamos tratando de tener un trabajo muy cercano entre entrenador, dirección deportiva, divisiones inferiores y transformar a Gimnasia en un proyecto que trascienda los nombres, más allá de Pereyra, de Brunati, que no sea el proyecto alguien, sino el proyecto de Gimnasia. Con el Pata tuvimos mucha sintonía en cuanto a las cosas que creíamos que teníamos que mejorar, y eso para nosotros es un puntapié muy importante. No es más allá de los resultados porque los resultados son muy importantes, todos todas las diferentes”.