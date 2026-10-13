El Pincha a la espera de la venta del Fla

A pocos días del encuentro de ida por las semifinales de la Copa Libertadores en UNO, todavía Flamengo no logra agotar las 4000 entradas puestas a disposición por parte de Estudiantes para su parcialidad.

En una gestión que obligó a modificar la logística en cuanto a las ubicaciones que habitualmente suele ocupar la parcialidad albirroja para no tener que mudar la localía, desde el Pincha inicialmente pusieron el codo junto a la tribuna popular de 57, el cual en los partidos de Libertadores suele ocupar el público visitante, pero además debieron sumar parte de la platea de 115, donde se retiraron butacas para llegar a las 4000 localidades exigidas por CONMEBOL para estas instancias a nivel continental.

Sin embargo, hasta el momento la “torcida” del Mengão se hizo con cerca de 1400 localidades, un número muy lejano al inicial y que, de mantenerse esta tendencia, no implicaría que los hinchas brasileños deban ubicarse por fuera del codo que ocuparon en las anteriores ocasiones.

Por eso, desde el Pincha están a la expectativa, ya que en el caso de que desde la institución de Rio de Janeiro no superen las 2000 localidades vendidas, la parcialidad flamenguista se ubicaría únicamente en el habitual sector destinado a los visitantes y la zona que por el momento se encuentra sin butacas sería utilizada como pulmón de seguridad, mientras que el sector G podría ser ocupado por hinchas de Estudiantes.

Esta cuestión se definirá en las próximas horas y de mantenerse esta tendencia de venta por parte de los cariocas, sería una gran noticia para los fanáticos del León en un partido que nadie quiere perderse.

SE PREPARA UN GRAN RECIBIMIENTO

Desde los encargados de la organización en cada recibimiento en UNO se planea una gran bienvenida para el equipo de Alexander Medina que se ajustará a las medidas solicitadas desde CONMEBOL, para que no haya ninguna sanción para el club. El recibimiento incluiría fuegos artificiales en las afuera del estadio albirrojo para darle color antes del comienzo del choque copero de semifinales, instancia que el Pincha volverá a disputar tras diecisiete años.

LOS HINCHAS DE FLAMENGO Y VASCO SE CRUZARON EN SU VIAJE HACIA LA ARGENTINA

Debido a la cercanía con la que se disputarán los duelos de semifinales de Copa Sudamericana y Copa Libertadores, los hinchas de Vasco da Gama y Flamengo que vendrán a nuestro país para seguir a sus equipos, se cruzaron y hasta compartieron varios vuelos con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

El “Gigante da Colina” visitará a Boca este martes a las 21:30 hs en la Bombonera por Sudamericana y el Mengão hará lo propio el jueves en UNO por Libertadores ante Estudiantes.

Ambos clubes pertenecen a la ciudad de Rio de Janeiro y protagonizan el denominado “Clássico dos Milhões”, ya que son las dos instituciones más populares en tierras cariocas.

Pese a la rivalidad entre ambas hinchadas, igualmente no se registraron disturbios entre los fanáticos brasileños.