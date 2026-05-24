Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En primera ronda

Tras el triunfo de Tirante, quedó eliminado Etcheverry en Roland Garros

Los tenistas de La Plata tuvieron debuts dispares en el Grand Slam parisino 

Por Redacción

Los platense Thiago Tirante y el otro argentino Marco Trungelliti comenzaron con victorias su participación en Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras imponerse con autoridad en sus respectivos debuts.

Tirante derrotó al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0 en un partido de más de tres horas y media. El argentino dejó atrás su reciente caída en Ginebra y mostró un tenis agresivo, sostenido por la potencia de su derecha y la solidez de su servicio.

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 3-3, cuando Tirante consiguió el quiebre decisivo para encaminar el parcial. En el segundo, la historia volvió a resolverse en detalles: el español llegó a tener un punto de set en el tie-break, pero el argentino reaccionó a tiempo y se quedó con el desempate.

Llamas Ruiz logró descontar en la tercera manga tras otro tie-break muy ajustado, aunque Tirante respondió de manera contundente en el cuarto parcial. Con tres quiebres consecutivos y sin darle opciones a su rival, cerró el encuentro con un categórico 6-0 para avanzar de ronda. En la próxima instancia enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina.

También tuvo un estreno positivo Marco Trungelliti, que superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El santiagueño, que disputa su primer Grand Slam ingresando directamente al cuadro principal, dominó el partido desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria sólida. Tras un primer set parejo, Trungelliti elevó el nivel en el segundo parcial y tomó el control absoluto del encuentro.

Con un nuevo quiebre temprano en el tercer set, manejó la ventaja con tranquilidad y selló una victoria convincente para avanzar a la segunda ronda, donde se medirá ante el ruso Karen Khachanov.

Etcheverry, eliminado

El otro platense, Tomás Etcheverry, quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros luego de perder en sets corridos frente al portugués Nuno Borges, que dio una de las sorpresas de la jornada en París.

El europeo se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos de juego, dominando el encuentro desde el inicio y aprovechando una actuación muy irregular del bonaerense.

Borges consiguió quiebres rápidos en los momentos clave de cada set y nunca le permitió reaccionar al mejor tenista argentino del ranking actual.__IP__

Etcheverry estuvo lejos de su mejor versión sobre el polvo de ladrillo francés y se despidió prematuramente del segundo Grand Slam de la temporada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?