Tras el triunfo de Tirante, quedó eliminado Etcheverry en Roland Garros

Los platense Thiago Tirante y el otro argentino Marco Trungelliti comenzaron con victorias su participación en Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras imponerse con autoridad en sus respectivos debuts.

Tirante derrotó al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0 en un partido de más de tres horas y media. El argentino dejó atrás su reciente caída en Ginebra y mostró un tenis agresivo, sostenido por la potencia de su derecha y la solidez de su servicio.

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 3-3, cuando Tirante consiguió el quiebre decisivo para encaminar el parcial. En el segundo, la historia volvió a resolverse en detalles: el español llegó a tener un punto de set en el tie-break, pero el argentino reaccionó a tiempo y se quedó con el desempate.

Llamas Ruiz logró descontar en la tercera manga tras otro tie-break muy ajustado, aunque Tirante respondió de manera contundente en el cuarto parcial. Con tres quiebres consecutivos y sin darle opciones a su rival, cerró el encuentro con un categórico 6-0 para avanzar de ronda. En la próxima instancia enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina.

También tuvo un estreno positivo Marco Trungelliti, que superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El santiagueño, que disputa su primer Grand Slam ingresando directamente al cuadro principal, dominó el partido desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria sólida. Tras un primer set parejo, Trungelliti elevó el nivel en el segundo parcial y tomó el control absoluto del encuentro.

Con un nuevo quiebre temprano en el tercer set, manejó la ventaja con tranquilidad y selló una victoria convincente para avanzar a la segunda ronda, donde se medirá ante el ruso Karen Khachanov.

Etcheverry, eliminado

El otro platense, Tomás Etcheverry, quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros luego de perder en sets corridos frente al portugués Nuno Borges, que dio una de las sorpresas de la jornada en París.

El europeo se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2 en 2 horas y 25 minutos de juego, dominando el encuentro desde el inicio y aprovechando una actuación muy irregular del bonaerense.

Borges consiguió quiebres rápidos en los momentos clave de cada set y nunca le permitió reaccionar al mejor tenista argentino del ranking actual.__IP__

Etcheverry estuvo lejos de su mejor versión sobre el polvo de ladrillo francés y se despidió prematuramente del segundo Grand Slam de la temporada.