¿Estudiantes podría no jugar en UNO la semifinal de la Copa Libertadores?

Estudiantes espera a su rival de semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, tras el histórico triunfo conseguido anoche en San Pablo frente a Corinthians, en un partido que tuvo de todo. Este jueves, a las 21.30, Flamengo e Independiente del Valle definirán el otro semifinalista, por lo que el Pincha estará atento a lo que suceda.

Lo cierto es que ahora todos los cañones del elenco albirrojo apuntan a la próxima ronda, que se jugará el 13 o el 14 de octubre, aunque con una preocupación: ¿podrá hacer las veces de local en UNO? Es que el reglamento de Conmebol establece que para esta instancia los estadios deben tener una capacidad mínima de 30 mil espectadores, requisito que cumple el reducto de 1 y 57, pero no puede ofrecer las 4 mil localidades que exige para el visitante debido a que el codo de 115 tiene una capacidad de 2.500.

Así las cosas, el que habló este jueves sobre el tema fue el propio presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien viajó a Brasil y compartió con el plantel dirigido por el Cacique Medina la gigante victoria ante el Timao, que tuvo en los pies de Depay el tiro del penal que se fue por arriba del travesaño en tiempo de descuento, que hubiese llevado la serie a los penales.

La "Brujita", en torno a las exigencia de la organización, dijo que " vamos a hacer todo lo posible para jugar en UNO". Y agregó que eso "dependerá mucho de Flamengo o Independiente del Valle. Hay que estudiar la situación y hacer todo lo posible, sino buscaremos localía". Se supo que si el rival acepta esa cantidad de entradas el choque se jugaría en el Jorge Luis Hirschi, aunque en ese caso se debe aceptar que para la vuelta recibiría los mismos tickets. Otra chance es que ambos partidos se disputen sin público visitante.

Cuando se lo consultó si el estadio Ciudad de La Plata, que está siendo remodelado por la AFA, podría ser una alternativa, Verón fue tajante: "Sé que no está disponible, pero podemos hablar, podemos hacer un llamado". La respuesta fue con tono irónico ya que ese "llamado" debería hacerlo al mandamás Claudio "Chiqui" Tapia, con quien el presidente Pincha mantiene distancia por los manejos del fútbol argentino.