Estudiantes: Tomás Palacios, convocado a la Selección

El defensor central pincharrata forma parte de la lista de convocados del ámbito local dada a conocer por el DT santafesino para la próxima fecha FIFA, donde la Selección Argentina enfrentará el miércoles 30 de septiembre a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el sábado 3 de octubre a Burkina Faso en el Monumental y por último, el martes 6 de octubre estará recibiendo a Benin nuevamente en el estadio del Millonario, en lo que probablemente sea el último partido vistiendo la camiseta albiceleste de Lionel Messi.

El nacido en La Pampa formará parte del plantel del seleccionado por segunda vez, luego de lo que fue su llamado en la previa del Mundial de este año, en lo que fueron los últimos amistosos del plantel conducido por Lionel Scaloni en territorio argentino antes de viajar a suelo mundialista. En aquella ocasión, los rivales fueron Mauritania y Zambia y en esa oportunidad el ex Talleres, Independiente Rivadavia, Inter y Monza, terminó quedando fuera del banco de suplentes, en una experiencia que igualmente le fue de gran aporte para su carrera.

El futbolista de 23 años, según aclararon desde la Asociación del Fútbol Argentino, comenzará los trabajos en el predio de Ezeiza y luego será liberado de los entrenamientos para poder estar en la final de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central del sábado 26 de septiembre a las 16:00 hs en el estadio Único Madre de Ciudades de la provincia de Santiago del Estero, para una vez culminado el duelo con el Canalla volver inmediatamente a Ezeiza para reintegrarse a las labores preparatorias para los tres amistosos de una de las últimas fechas FIFA del año 2026, en donde el pampeano irá en busca del debut con la camiseta albiceleste.

Palacios ya había sido convocado para los partidos previos al Mundial, ante Mauritania y Zambia

De esta manera, quien retornó al equipo del Cacique Medina para lo que fue la clasificación en suelo brasileño frente a Corinthians, luego de superar un problema muscular, será el único nombre de nuestro fútbol, que no pertenece a los dos gigantes argentinos en formar parte del plantel argentino, que vivirá un hecho histórico como lo que serán los últimos minutos de Lionel Messi con la camiseta con la que fue campeón mundial en Qatar 2022 y finalista en la Copa del Mundo 2026.