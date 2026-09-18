Gimnasia piensa en 2027: quiénes son los futbolistas que quedan libres el 31 de diciembre

El 2026 de Gimnasia viene siendo un año más que positivo, ya que el club dejó de pelear por mantener la categoría para luchar por clasificar a una competición internacional en 2027. Sin embargo, diez jugadores quedarán libres el 31 de diciembre y la comisión directiva deberá sentarse a analizar caso por caso.

En total, son diez los futbolistas que finalizan su vínculo con la institución al cierre del año: Bautista Barros Schelotto, Pedro Silva Torrejón, Matías Melluso, Renzo Giampaoli, Gonzalo Errecalde, Augusto Max, Maximiliano Zalazar, Juan José Pérez, Ignacio Miramón y Franco Torres.

En el plano defensivo, Barros Schelotto y Silva Torrejón han tenido una participación destacada en el planteo de Ariel Pereyra. Inclusive, el sobrino de los Mellizos le ganó la pulseada en el lateral derecho a Alexis Steimbach después de su expulsión en el clásico platense.

Sin embargo, la situación de Melluso es completamente distinta dado que el lateral izquierdo apenas sumó minutos en el primer equipo y su largo historial de lesiones lo ha perjudicado en lo que va del año.

Asimismo, Giampaoli finaliza su préstamo y debería volver a Boca el 1 de enero de 2027. El central fue perdiendo terreno en el once inicial por una seguidilla de lesiones, además de los buenos rendimientos de Germán Conti y Enzo Martínez. Errecalde cuenta con altas probabilidades de no continuar a partir del próximo año, ya que el exjugador de Chacarita nunca fue prioridad para el cuerpo técnico.

Respecto a los mediocampistas, Pérez y Zalazar finalizan sus préstamos el 31 de diciembre. El colombiano es muy probable que no siga en el Lobo al no ser casi tenido en cuenta, mientras que el exjugador de Barracas Central ha sido determinante en los últimos encuentros y levantó su imagen ante la hinchada.

La continuidad de Max es toda una incógnita para Gimnasia. El mediocampista se volvió un jugador fundamental durante la etapa de Fernando Zaniratto y los primeros encuentros de Pereyra. Sin embargo, una serie de malos rendimientos en los últimos encuentros le costó la titularidad y apenas le tocó ingresar desde el banco de suplentes.

Finalmente, el futuro de Miramón y Franco Torres será un tema que deberá resolver la dirigencia con mayor prioridad. Ambos jugadores se volvieron fundamentales, ya sea como titulares o ingresando desde el banco de suplentes. Sin embargo, la principal preocupación pasará por el futuro del exjugador de Boca.

En enero debe volver al Lille de Francia y el Lobo deberá renegociar un nuevo préstamo con el equipo francés, que buscará seguramente recuperar la inversión realizada por el jugador.