Medina: “Mis futbolistas van a estar a la altura”

Con el trascendental duelo de Copa Libertadores cada vez más cerca, Alexander Medina dialogó luego del entrenamiento de ayer con la prensa en el Country Club de City Bell y dejó su visión de cara al choque en UNO frente al Flamengo.

Para comenzar, el ex delantero uruguayo dio sus sensaciones en relación a lo que su equipo deberá mostrar y tener para este enfrentamiento y dijo: “Tenemos con qué ilusionarnos”. Luego, valoró la experiencia de muchos de los futbolistas que integran el plantel albirrojo y opinó: “Tener en el plantel jugadores que jugaron estos tipos de partidos nos da tranquilidad. Sobre todo, trasladarlo a los chicos que viven esto por primera vez”. A su vez, agregó: “Todas las series y todos los partidos son diferentes. Estamos evaluando el momento del equipo y las características que vamos a enfrentar. También nos enfocamos en sus virtudes”.

“Si estamos bien podemos hacer un gran partido. Va a ser una serie muy atrapante. Tenemos con que ilusionarnos”

En relación al equipo que saltará al campo de juego para medirse con los dirigidos por Leonardo Jardim, el conductor pincharrata optó por no mostrar las cartas y expresó: “El equipo no lo vamos a dar hasta una hora y media antes del partido, más allá de que yo lo tengo definido. Me reservo la información porque muchas cosas pueden pasar”. También, al ser consultado por Joaquín Correa, respondió: “Correa ya no está lesionado, veremos si va de arranque o lo guardamos para el transcurso del partido”. Sobre la situación de Alexis Castro, llevó tranquilidad y manifestó: “Alexis (Castro) viene evolucionando bien. No creo que tenga demasiados problemas para llegar al partido del jueves”.

Respecto a las posibilidades de su equipo, el ex DT de Nacional, Talleres, Inter y Vélez, no se achicó y fue claro: “Si estamos bien podemos hacer un gran partido. Va a ser una serie muy atrapante. Tenemos nosotros con que para ilusionarlos con pasar la serie. Mis futbolistas van a estar a la altura de la camiseta y de la historia de Estudiantes”.

También, le habló al hincha albirrojo, que en la jornada de ayer agotó las localidades para vivir de cerca las semifinales de Copa Libertadores tras diecisiete años, frente a ello el director técnico dijo: “ “Nuestros hinchas juegan un papel fundamental. De local arman un ambiente único y son noches espectaculares. Nos ayudan mucho en el partido y, a medida que fue pasando la competencia, fuimos creciendo juntos. No les pedimos más de lo que ya han hecho. Apoyaron en todo momento y eso es importante”.

También, en un trayecto de su contacto con la prensa, el técnico de Estudiantes se refirió a la situación de Marcos Rojo y la llegada del defensor al Pincha y dijo: “Rojo aporta jerarquía y experiencia por haber jugado este tipo de partidos y otros más importantes. Nos aporta liderazgo dentro del campo. Estamos muy contentos que esté acá, hizo mucho por estar y se lo valoramos. Marcos (Rojo) no pasó días fáciles. Tomó una decisión importante en su carrera y después no dependía de él. Terminó siendo importante porque se la jugó e hizo mucho para poder volver. El compromiso que tuvo con Estudiantes fue muy grande”. Por otra parte, confesó que la idea era que el ex Boca y Racing sumara minutos antes del enfrentamiento con Flamengo, pero que ante la tardanza en su habilitación, fue una cuestión que tuvo que descartarse: “A partir de ahí, nosotros gestionamos las cargas, hacía muchos días no podía entrenar de forma normal. Teníamos pensado darle minutos el partido pasado pero no pudimos por no llegar con la habilitación”.

“El compromiso que Rojo tuvo con Estudiantes fue muy grande. Tomó una decisión importante”

En este contexto la cabeza del plantel albirrojo comenzó a palpitar el importante partido que se le vendrá a él y sus dirigidos; y abordó varios temas del primer choque que se le vendrá al León este jueves, en donde Estudiantes volverá a vivir la sensación de disputar las semifinales de la Copa Libertadores, donde pese a la jerarquía del rival que tendrá enfrente, se ilusiona con poder quedarse con la serie y estar en la final que se disputará en noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

Para eso, el Cacique sigue planificando en City Bell el mejor plan para derrotar al Flamengo.