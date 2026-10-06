Medina: “Recuperamos la emoción para jugar”

Tras no haber dialogado luego de las caídas con Rosario Central y Platense, Alexander Medina volvió a tomar contacto con la prensa después de la victoria en la tarde de ayer en UNO ante Gimnasia de Mendoza. El DT uruguayo analizó varias cuestiones, entre ellas el arbitraje en la final de la Supercopa Internacional, las lesiones, el futuro de su equipo y el rendimiento frente al conjunto de Darío Franco.

Para comenzar, el director técnico pincharrata dejó en claro su disconformismo con el calendario del fútbol argentino y opinó: “El calendario está mal armado para todos los que compiten. Mientras otros descansaban nosotros jugamos dos partidos. Nos suspendieron una final 48 hs antes. Nosotros no podemos suspender partidos y ya sabemos porqué”.

En relación al retorno a la victoria de su equipo, el ex DT de Nacional y Talleres, expresó: “Vi un equipo que recuperó la emoción para jugar. Eso es importante para lo que viene. Nos había faltado el nivel de emoción que se necesitaba. No es excusa, es una realidad”. Además, agregó: “Estamos de pie y fuertes, sabemos lo que queremos. Vamos a llegar bien a la recta final”.

También, no obvió la final con Rosario Central y dijo: “No me arrepiento de haber puesto titulares. Antes del partido sabíamos que iba a ser muy difícil ganar la final. Nos pasó factura. Si tuviera la bola de cristal no hubiese puesto titulares, me machaqué mucho por eso después del partido con Platense”.

Por otra parte, también se refirió a Marcos Rojo y declaró que había hablado con el defensor minutos antes del comienzo del duelo con Gimnasia de Mendoza: “Estuve con él, estuvimos dialogando. Estuvimos recordando la Copa del 2009 que él fue participe. Llega con mucho convencimiento de estar acá, con ganas, mucha esperanzas y sueños por cumplir. Un jugador con una energía muy positiva. Hizo mucho por esta camiseta. Lo vamos a arropar entre todos para que disfrute estar en Estudiantes”.

Para cerrar, valoró la actitud del plantel y dijo: “Este es un equipo muy noble, muy honesto, con muchas ganas. Todos me levantan la mano y me dicen quiero estar. Estamos proyectando el partido con Flamengo, es el partido del año”.