Nicolás Tagliafico apuntó contra la AFA por la organización del torneo local: “Empezó a bajar la calidad”

La polémica por la organización de los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) llegó a los jugadores de la Selección. En las últimas horas, el defensor Nicolás Tagliafico se mostró crítico con el actual formato y lamentó que la calidad del juego en el país haya bajado en los últimos años.

“Veo el fútbol argentino muy poco, por los horarios. Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino”, confesó en una entrevista con Juan Pablo Varsky en su programa de streaming Clank.

En ese sentido, el exjugador de Independiente y Banfield explicó los motivos que lo llevaron a desenamorarse del fútbol argentino: “No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad. No sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos y hoy como que uno no se va dando cuenta: Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... es como que empezás a perder un poco ese amor”.

Asimismo, Tagliafico habló también sobre la posibilidad de jugar en el fútbol argentino después de que termine su contrato en el Lyon de Francia. “Volver al fútbol argentino también va un poco de la mano. Ahora se me termina el contrato en junio de 2027 y digo: ‘¿Volvamos a Argentina?’. Puede ser que sí, dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo”, detalló.

Por otro lado, el lateral izquierdo opinó sobre la final perdida ante España en el Mundial y negó una posible “mano negra” en el encuentro. “Tácticamente nos pasaron por arriba”, dejó en claro.

“Somos un equipo que nos gusta tener la posesión de la pelota, controlar el juego. Y cuando lamentablemente nos sacan el control del juego tenemos que jugar compacto y no somos los mejores en eso. Hay que admitir que jugaron muchísimo mejor que nosotros y no encontramos la tranquilidad de tener la pelota”, sentenció.