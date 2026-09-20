Pedro Troglio se llevó una ovación del Bosque

Hoy como técnico rival, Pedro Troglio cosechó todo lo que sembró con su don de gente en Gimnasia. Por eso, apenas fue nombrado por los altoparlantes brotaron los aplausos y su aparición en el campo de juego recibió una ovación de toda la parcialidad tripera. Otra vez se escuchó en el Zerillo el “Olé, olé, olé, olé, Pedro, Pedrooo”.

Además, del agradecimiento a los hinchas -en especial a la Platea Basile- durante toda la tarde recibió abrazos y saludos de amigos, allegados y empleados del club, además del saludo de los protagonistas, más allá de que pasaron casi ocho años de su último ciclo como DT triperol. Ignacio Fernández, quien compartió con Troglio gran parte de sus primeras vivencias en el fútbol, se acercó al banco de suplentes para saludarlo, al igual que otros jugadores como Lucas Janson (lo dirigió en Tigre) y Agustín Auzmendi (se conocen de Honduras).

Un capítulo especial fue el gran abrazo entre los técnicos. Pedro y el Pata fueron compañeros en Gimnasia entre 1997 (cuando Troglio llegó desde Japón) y 2002, cuando Pereyra pasó a Colón de Santa Fe. La amistad persiste desde aquellos tiempos, al punto de que Troglio contó que habló con el actual técnico de Gimnasia tras la derrota en el clásico para brindarle su apoyo y remarcarle que el camino es el correcto, con una muy buena campaña del equipo. Porque, aún a la distancia, Pedro siempre sigue cerca del Lobo.