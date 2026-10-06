Piovi, con un golpe y Carrillo, cortado

A poco de iniciado el choque con Gimnasia de Mendoza, Ezequiel Piovi debió dejar el campo de juego de UNO siendo reemplazado por Bautista Kociubinski.

El número 21 albirrojo sintió una molestia producto de una paralítica tras una jugada en donde el defensor visitante Luciano Paredes cayó encima de una de sus piernas y si bien intentó continuar en cancha, a los 24’ Alexander Medina lo reemplazó y en su lugar ingresó el futbolista surgido de las divisiones inferiores pincharratas, que venía de tener rodaje en el segundo tiempo del duelo por Copa Argentina ante Platense.

La salida sólo fue por precaución debido al golpe y no significaría nada serio pensando en el futuro albirrojo, sobretodo en las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo. Una noticia que trajo alivio en el Pincha, también por el hecho de que es un sector de la cancha, en donde con las lesiones de Gabriel Neves y Jalil Elías, el DT uruguayo no tiene demasiadas variantes, más allá de Piovi, Alexis Castro y Kociubinski.

Por su parte, Joaquín Tobio Burgos también debió dejar la cancha reemplazado debido a una molestia muscular dejándole su lugar a Santiago Arzamendia, que volvió a jugar en Primera División tras su rotura de ligamentos cruzados

Por último, Guido Carrillo sufrió un golpe en su cabeza cuando en un córner saltó a cabecear con Agustín Módica. Al delantero de Magdalena se le colocó un vendaje en la zona, siguió en cancha y fue una de las figuras para la victoria final albirroja ante el conjunto mendocino.