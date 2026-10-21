Ramírez denunció a la dirigencia de Huracán

El árbitro Nicolás Ramírez denunció amenazas en el entretiempo del partido entre Huracán y Gimnasia de La Plata, por parte de un grupo de dirigentes del Globo que intentaron entrar a su vestuario.

El encuentro del jueves pasado terminó en victoria por 2 a 1 para Gimnasia y -en el momento- llamó la atención el retraso en el inicio de la segunda etapa. El árbitro Nicolás Ramírez informó que el entretiempo se alargó a 20 minutos debido a que autoridades del equipo local comenzaron a realizar “protestas airadas” en contra de la terna.

Según el informe que recibió la AFA, los dirigentes de Huracán estaban en “desacuerdo con decisiones arbitrales del primer tiempo”. “Luego de ingresar el equipo arbitral al vestuario, golpearon en reiteradas oportunidades la puerta queriendo ingresar”, aclaró Ramírez.

Por otro lado, reveló que el vicepresidente del Globo, David Garzón, intentó entrar al vestuario arbitral con ayuda de la policía. Al respecto, informó: “Antes de regresar al segundo tiempo, se acerca el personal policial anunciando que el vicepresidente del club local ) quería ingresar al vestuario de árbitros para conversar”.

En cuanto a lo más grave de la situación, el árbitro afirmó: ”No autorizamos el ingreso a nadie, y en disconformidad comenzaron a insultar y amenazar desde la zona de ingreso al campo de juego”.

Por último, Ramírez dio cuenta de que pidieron ayuda para salir a dirigir el segundo tiempo. En ese sentido, escribió: “Solicitamos al responsable de la Liga Profesional y personal policial que nos garantice el trayecto sin cruzarnos con directivos para evitar diálogos y un mal momento”.

MARTÍNEZ DIRIGIRÁ EN EL BOSQUE Y DÓVALO EN SANTA FE

La Liga Profesional confirmó que Sebastián Martínez -sobrino de Federico Beligoy- dirigirá Gimnasia-Sarmiento el viernes, con la asistencia desde el VAR de Silvio Trucco; mientras que en Unión-Estudiantes (lunes a las 19.00 en el 15 de abril) el encargado de impartir justicia será Pablo Dóvalo, mientras que el polémico Fernando Espinoza estará a cargo del VAR.