Reunión cumbre entre Verón y Stefano Di Carlo

Finalmente, lo que era una cuestión de tiempo, se materializó. Los dos clubes que encabezan principalmente la oposición contra el manejo actual de la Asociación del Fútbol Argentino, se reunieron y pusieron en marcha una alianza que ya causo revuelo en la conducción de la casa madre del fútbol argentino.

En horas de la tarde de ayer, en la sala de sesiones Rafael Aragón Cabrera del estadio Monumental, se vieron las caras Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón, hoy por hoy las caras opositoras y que han alzado la voz en contra de Claudio “Chiqui” Tapia.

El presidente del club de Núñez, además, estuvo acompañado por otros miembros de comisión directiva, el vicepresidente segundo, Ignacio Villaroel y el secretario general Agustín Forchieri. Mientras que por el lado albirrojo, quienes integraron la mesa junto a la Brujita fueron el vicepresidente Martín Gorostegui y Juan Martín Cerolini, dirigente a cargo de la seguridad pincharrata.

En el estadio riverplatense, ambos dieron el primer paso hacia la constitución de un frente opositor a la actual conducción de AFA y, según el comunicado publicado por el Millonario, el conclave fue la primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino.

Como resultado de esta primera reunión, River Plate y Estudiantes acordaron establecer una mesa permanente de trabajo, que tendrá continuidad en el tiempo y avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino.

River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro.

Junto a Juan Sebastián Verón, estuvieron Martín Gorostegui y Juan Martín Cerolini

De esta manera se abre un nuevo frente de disputa entre AFA y dos clubes concretamente opositores, que podrían sumar aliados en los próximos días, no sólo de Primera División, sino también de algunas categorías del ascenso. Si bien la mala relación entre River, Estudiantes y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino es conocida, ahora se abre un capítulo que dará mucho que hablar.