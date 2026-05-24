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BELGRANO AFRONTARÁ LA PRIMERA

River y su deuda en las finales de liga

Esta tarde, el Millonario busca saldar su cuenta en duelos definitorios de torneo. Acumula cuatro títulos y cinco derrotas
River ante Ferro en la final del Nacional de 1984 / Archivo

Por Redacción

River Plate afrontará esta tarde una nueva final doméstica cuando enfrente a Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes por la definición del Torneo Apertura. Más allá del favoritismo y del gran presente futbolístico, el Millonario arrastra un historial irregular en este tipo de definiciones.

La de hoy será la décima final de liga para River, que hasta el momento acumula cuatro títulos y cinco subcampeonatos. Además, de las nueve anteriores, cinco se disputaron a partido único, formato que volverá a repetirse esta tarde en Córdoba.

La primera alegría llegó en 1932 , cuando venció 3-0 a Independiente. Luego sufrió varias derrotas dolorosas: ante Chacarita Juniors en 1969 –Metropolitano–, frente a San Lorenzo en 1972 –Nacional– y contra Boca Juniors en 1976 –Nacional–.

River volvió a festejar a fines de los setenta con títulos ante Vélez Sarsfield –Metropolitano 1979–, con una goleada en el global de 7-1. También contra Unión de Santa Fe –Nacional 1979– por el gol de visitante, tras igualar ambos duelos, pero 1-1 el duelo de ida. Y Ferro Carril Oeste, en el Nacional de 1981. Ahora intentará romper la irregularidad histórica y sumar una nueva estrella local.

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