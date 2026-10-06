Rojo estuvo en UNO y espera por la firma

La espera terminó. Marcos Rojo ya está en La Plata y comenzó a transitar los primeros pasos de su tercer ciclo en Estudiantes. El defensor estuvo presente anoche en el estadio Jorge Luis Hirschi para presenciar el encuentro ante Gimnasia de Mendoza, hoy firmará su contrato y el miércoles (hoy el plantel tendrá descanso) se incorporará ,a los trabajos el City Bell.

Después de varios días de negociaciones, idas y vueltas y múltiples obstáculos, el arribo del marcador central finalmente se concretó.

El objetivo del Pincha era claro: sumar una pieza de jerarquía de cara a las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo.

Pese a las diferencias que surgieron durante las conversaciones, Estudiantes y Racing lograron alcanzar un acuerdo para destrabar la salida del futbolista.

En ese contexto, Rojo firmó ayer la rescisión de su vínculo con la Academia. Para concretar la operación, el club platense desembolsó una cifra cercana a los 800 mil dólares, mientras que el jugador resignó una deuda que la institución de Avellaneda mantenía con él.

Además, las partes acordaron una serie de bonos variables atados al rendimiento deportivo del León en la Copa Libertadores.

Una vez finalizados los trámites, el defensor fue visto recorriendo el centro de La Plata y, por la noche, dijo presente en UNO para seguir de cerca el compromiso correspondiente al Torneo Clausura. Su presencia no pasó inadvertida entre los hinchas, que rápidamente comenzaron a palpitar su regreso.

Sin embargo, la vuelta de Rojo continúa generando opiniones divididas en el mundo albirrojo. El distanciamiento que tuvo con el club en años anteriores todavía permanece fresco en la memoria de una parte de los simpatizantes. De hecho, varios hinchas consultados por este medio en la previa del encuentro manifestaron su desacuerdo con la incorporación. Otros, en cambio, optaron por dejar atrás las diferencias y priorizar el aporte futbolístico que puede brindarle al equipo en una instancia decisiva de la temporada.

Marcos Rojo tiene todo lista para dar inicio a su tercer ciclo con la camiseta pincha

De no mediar inconvenientes, hoy el defensor se someterá a la revisión médica y posteriormente firmará un contrato que lo vinculará con Estudiantes hasta diciembre del próximo año. De esta manera, Alexander Medina sumará una alternativa de peso para afrontar el gran objetivo del semestre, y sobre todo del año: la Copa Libertadores.

Tras su último paso entre 2019 y 2020, en donde sólo pudo disputar un encuentro frente a Defensa y Justicia, antes de partir a Boca, el defensor de 36 años tendrá su tercer etapa con la camiseta albirroja, con la cual supo ser campeón de la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Apertura 2010, certamen donde tuvo mayor protagonismo en aquel equipo dirigido por Alejandro Sabella.