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Se sorteó el cuadro de Roland Garros: a quiénes enfrentarán los platenses Etcheverry y Tirante

Por Redacción

Este jueves fue sorteado el cuadro principal de Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. Los platenses Tomás Etcheverry y Thiago Tirante iniciarán su camino este domingo, aunque solo uno de ellos ya sabe a quién enfrentará en su debut en París.


Etcheverry, que llega como cabeza de serie N°23 en la competencia, debutará ante el portugués Nuno Borges con fecha todavía por confirmar. El historial está a favor del luso por 1-0 y se enfrentaron este año en el ATP 500 de Barcelona. Allí, se produjo un polémico momento dado que el europeo sacó de abajo para cerrar el partido, logrando un ace y causando el malestar del nacido en La Plata.


Cabe señalar que el platense viene de alcanzar los octavos de final en el ATP 500 de Hamburgo donde cayó ante el estadounidense Tommy Paul en un partido donde el argentino contó con siete match points y no pudo concretar ninguno.


Por su parte, Tirante jugará el cuadro principal de Roland Garros por cuarta vez consecutiva e intentará alcanzar la tercera ronda por primera vez en su carrera. Su rival en el Grand Slam no está confirmado, ya que enfrentará a un tenista proveniente de la clasificación que aún no terminó de desarrollarse (culminará mañana).


El platense viene mostrando su mejor versión en el circuito profesional tras alcanzar la tercera ronda en el Masters 1000 de Madrid y los octavos de final en el Masters 1000 de Roma. No obstante, el lunes sufrió un traspié en el ATP 250 de Ginebra al caer en sets corridos ante el francés Arthur Rinderknech.

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