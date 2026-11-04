Selección: la primera lista tras el retiro de Lionel Messi

El DT de la Selección, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados con 28 jugadores para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica en la próxima fecha FIFA, con algunas sorpresas entre los nombres que no están, como Cristian “Cuti” Romero, Lautaro Martínez y, nuevamente ni Rodrigo De Paul.

El combinado nacional disputará sus primeros dos amistosos tras el retiro de su excapitán, Lionel Messi. Los encuentros se jugarán el 13 en “La Bombonera” y en el 17 de este mes en el estadio de Córdoba, Mario Alberto Kempes, donde Scaloni buscará rearmar la columna vertebral con la camada de futbolistas que viene surgiendo.

La nueva lista, recientemente publicada en las páginas oficiales de la Selección argentina, tuvo como sorpresas las bajas anteriormente mencionadas, pero también la convocatoria sorpresiva de Emiliano “Dibu” Martínez, quien se encuentra en recuperación por una dura lesión en el rostro que lo marginó de las canchas durante semanas. Y tres jugadores de River pese a su mal presente: Beltrán, Almada y Gonzalo Montiel.

Además, se destaca la vuelta de Mariano Troilo, el zaguero central que tuvo su primera citación en julio de 2025, cuando jugaba para Belgrano de Córdoba, y que estará por segunda vez, ahora como futbolista del Parma de Italia; por su parte, Aaron Anselmino, exfutbolista de Boca tendrá su primera aparición en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza.

TODOS LOS JUGADORES

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atletico De Madrid), Santiago Beltrán (River)

Defensores: Gonzalo Montiel (River), Agustín Giay (Palmeiras), Aaron Anselmino (Chelsea), Mariano Troilo (Parma), Leonardo Balerdi (Roma), Lisandro Martínez (Manchester United), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Román Vega (Zenit).

Volantes: Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen), Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipsich Town), Valentín Barco (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Manchester City), Nicolás Paz (Como 1907),

Delanteros: Matías Soulé (Roma), Franco Mastantuono (Fiorentina), Giuliano Simeone (Atlético De Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Thiago Almada (River), Juan José López (Palmeiras), Santiago Castro (Roma), Julián Álvarez (Atlético De Madrid).