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CONTRA BELGRANO SERÁ EL “DÍA DEL CLUB”

Todos pagan: una medida que divide opiniones en Gimnasia

La CD albiazul decidió que todos los socios abonen su ingreso para el partido con Belgrano y sacó a la venta combos que implican que las populares también se pagarán en Octavos
Muchos hinchas se quejaron de la decisión dirigencial / Archivo

Por Redacción

Gimnasia estableció el “Día del Club” para el partido de mañana ante Belgrano y para ingresar al estadio, los socios -incluidos quienes cuentan con abono a platea- deberán adquirir su acceso correspondiente.

“Este aporte extraordinario representa una manera de acompañar al Lobo en un momento que nos encuentra juntos, protagonistas y con nuevos desafíos por delante”, informaron desde el club.

La decisión dirigencial -que en uno de sus primeros actos de gestión dispuso de un aporte optativo de los socios en el clásico de los playoffs del Clausura 2025- dividió las opiniones de los socios tirperos. Están quienes entienden la necesidad del club y deciden acompañar y aquellos que ya realizan un esfuerzo importante para pagar la cuota social y se les dificulta pagar por duplicado, ya que al “Día del Club” contra Belgrano hay que sumarle la decisión dirigencial de que los socios paguen su entrada en el partido de los octavos de final, partido que se disputará el fin de semana del domingo 22 de noviembre.

De esta manera, tanto los socios que vayan a las populares com o aquellos abonados a platea deberán pagar 25 mil pesos. Además, habrá entradas generales para no socios (no hubo expendio en todo el campeonato: la popular tendrá un valor de 75 mil pesos, jubilados y pensionados pagarán 50 mil y los menores 37.500 pesos. Además, daldrán a la venta plateas para No socios en la Basile Alta con un valor de 95 mil pesos.

Además, desde la institución dispusieron que hasta el jueves 5 de noviembre a las 18:00 -o sea, hasta una hora antes del comienzo del partido ante el Pirata- estará disponible el pack “Sigamos Juntos”, que incluye el acceso al partido con Belgrano más el partido de Octavos de final del Torneo Clausura.

Para las populares, el combo tendrá un valor de 50 mil pesos, mientras que el Combo Basile Alta costará 60 mil pesos, el Combo Basile Baja / Techada A-B, 70 mil pesos, el Combo Techada Sector C 80 mil pesos y el Combo Palco Duran, 90 mil.

La compra, tanto de los accesos para el partido de mañanase como de los combos, se hace a través del Portal de Autogestión y no es necesario ir personalmente a la sede.

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