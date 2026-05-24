Un sábado casi perfecto para los pibes albirrojos

Las categorías formativas de Estudiantes tuvieron un sábado casi perfecto ante sus pares de Quilmes, por la fecha 14 del Torneo de Divisiones Juveniles. Cosechó 15 puntos de 18 unidades posibles, producto de 5 triunfos y tan solo una derrota. La próxima fecha se mide frente a River.

La actividad en el Country Club comenzó con el triunfo de la Cuarta 1-0, gracias a los goles de Silveti, Villar y Crivaro. Fomaricón: M. Botti; B. Crivaro, N. Spaltro, B. López Bertero, T. Valentukonis; M. García, M. Remis, T. González, T. Gómez; T. Villar, F. Silveti.

Quinta fue la única divisional en caer. Fue por 1-0. Formación: Bautista Rosales; F. Colotto, B. Krom, D. Porcel, S. Soto; E. Salinas, N. Rivero, S. Artal, M. Suárez; S. González, F. Piacenza.

Mientras que Sexta sumó un triunfo clave por la mínima con el tanto de Castro. Formación: T. Álvarez; F. Serra Borda, F. Laplace, F. Diaz,. T. Zuccarelli; M. Ascacibar, L. Alcaraz, J. Castro; A. Ipoutcha; J. Villar, S. Daneri.

En el predio de Quilmes, las tres categorías sumaron de a tres, con dos victorias y un triunfo ajustado. En este sentido, Séptima con los tantos por duplicado de Infante y Terrera, ganó 4-1. Formación: M. Romani; M. Romano, B. Bravo, V. Arias, E. González; B. Morinigo, I. Vignolle, E. Villan, S. Acosta; M. Dasso, B. Terrera.

Octava se despachó con un 6-1. Los sellos fueron de Bianchi, Moreira, Lorenzetti y un hat trike de Montiel. Formación: S. Arias; V. Corsoni, S. Grosso, R. Báez, B. Helbert; S. Mosqueda, G. González, B. Bianchi, R. Moreira; M. Pérez, S. Montiel.

Por último, Novena ganó 2-1 gracias a los goles de Salva y Birrio. Formación: J. Godoy; F. Obregón, J. Prieto, T. Vasco, R. Pereyra; C. Coronel, D. Serrano, S. Ocraenecz, I. Fernández; S. Ferreyra, C. Salva Zolorza.

La próxima fecha las Juveniles de Estudiantes se miden ante River Plate por la fecha número 15 del campeonato juvenil de la AFA. Las mayores visitarán el River Camp. Mientras que las menores harán de local en el predio Mariano Mangano.