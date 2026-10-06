Uno por uno

Tiene condiciones técnicas, no hay duda. Pero el colombiano anoche no apareció como se lo esperaba. Le tocó jugar la parte más difícil, y salió con el partido empatado.

F. muslera (6)

Con dos atajadas salvó la caída de su valla con el partido en cero. Solo tuvo un error en una floja salida.

eros mancuso (6)

Un muy buen segundo tiempo. Fue más útil para el equipo atacando que defendiendo. Fue siempre salida por la derecha.

santiago núñez (6)

Como siempre fue un “león” para despejar muchas pelotas frontales, pero a veces equivocó el destino de los pases.

leandro gonzález pirez (5)

Mejoró en el segundo tiempo. Había comenzado con imprecisiones y con pases equivocados en cada salida desde el fondo.

g. benedetti (6)

Al igual que Mancuso fue muy importante a la hora de atacar. Fue un volante más en la mitad de la cancha, poblando el medio donde el Pincha no hacía pie. Asistencia a Pérez.

ezequiel piovi (5)

A poco de comenzado el partido un golpe en su pierna derecha lo dejó herido. Y poco después dejó el campo.

baltasar rodríguez (6)

Fue el jugador más consistente del equipo, el que pidió siempre la pelota, la llevó y generó algo. Fue uno de los puntos altos del equipo.

m. monsalve (4)

Mostró que tiene técnica individual pero el ritmo del fútbol argentino le va a costar un tiempo. No encontró el mejor lugar en el medio.

edwuin cetré (7)

Su buen nivel en el complemento fue de las mejores noticia para el Cacique Medina. Fue alternando por derecha y por izquierda, siempre fue peligroso. Muy bien en el penal.

joaquín tobio burgos (5)

Siempre peligroso por la izquierda y con la pelota parada, pero anoche no pudo definir en un mano a mano clave, con el partido 0-0.

adolfo gaich (4)

No le pudo aportar mucho al equipo. No fue asistido y cuando lo hicieron estaba off side.

Ingresaron

B. Kociubinski (5)

Le tocó hacerse cargo del medio y por momentos lo logró.

Guido Carrillo (7)

Le cambió la cara al equipo.

Fabricio pérez (6)

Dos goles en cinco minutos.

José Sosa (6)

Fue partícipe en los dos últimos goles.

S. arzamendia (-)

Volvió tras la lesión.

promedio

5,60

No hay con qué darle: es el mejor jugador que tiene Estudiantes en ofensiva. Le alcanzó con 25 minutos en cancha para cambiarle la cara a sus compañeros. Su sola presencia hizo que el equipo creciera. No hizo goles pero estuvo muy cerca varias veces. Lo dicho, le dio otra impronta al juego ofensivo. Le hicieron el penal,

No fue el mejor partido de uno de los mejores árbitros del país. Anoche dejó pegar demasiado y tardó en amonestar. Debió parar el partido con el choque de cabezas.