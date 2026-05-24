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EL COLOMBIANO DIRIGIÓ 18 VECES AL XENEIZE

Wilmar Roldán, un árbitro de peso para la “final” con la Católica

El colombiano Wilmar Roldán fue designado para el partido Boca-Católica

Por Redacción

Boca intensifica su preparación de cara al partido decisivo del próximo jueves ante la Universidad Católica, en la que resolverá si accede a los octavos de final o se queda en el camino. Y en ese sentido, ayer se conoció el nombre del árbitro y al VAR para la “final” ante los Cruzados, en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores: serán los colombianos Wilmar Roldán y David Rodríguez respectivamente.

Roldán ya dirigió a Boca en esta edición de la Copa Libertadores: lo hizo en el 3-0 a Barcelona de Ecuador en la Bombonera, por la segunda fecha. En aquella ocasión, no hubo expulsados ni alguna polémica.

Impartió justicia en un total de 18 partidos de Boca. Con él, el Xeneize registra ocho victorias, cuatro empates y seis derrotas.

De esos encuentros, se le recuerda la vuelta ante Cruzeiro, por los octavos de final de la Sudamericana 2024, donde expulsó a Luis Advíncula a los 9 segundos del partido. También dirigió la final ante Fluminense en 2023.

Este partido es decisivo para los dirigidos por Claudio Ubeda y para los chilenos. Porque se definen mano a mano el pase a octavos de final. Hoy por hoy, Boca está tercero con siete unidades en el grupo, mientras que la Universidad Católica lidera con diez. Cruzeiro es escolta con ocho y Barcelona, ya sin chances, es último con tres.

Como ahora el desempate se rige bajo el sistema olímpico, si Boca vence a la Católica se mete a octavos de final. Sí o sí debe ser con un triunfo: cualquier otro resultado lo deja afuera.

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