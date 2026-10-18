Francia, sacudida por la violencia: 1.200 detenidos, saqueos e incendios

Francia vivió este sábado una jornada de extrema tensión, con protestas masivas contra el encarecimiento de la vida que derivaron en violentos enfrentamientos, saqueos e incendios en París y otras ciudades. El balance oficial llegó a 1.200 detenidos y 150 policías y gendarmes heridos, según informó el primer ministro, Sébastien Lecornu, quien advirtió sobre la gravedad de los incidentes.

Durante una visita a las fuerzas de seguridad desplegadas en la capital francesa, poco antes de la medianoche, Lecornu aseguró que era “un milagro que el balance no sea mayor”. Horas antes, había denunciado en la red social X una “violencia de una intensidad extrema”, en referencia a los enfrentamientos registrados durante la jornada.

Las movilizaciones, convocadas para reclamar medidas frente al aumento del costo de vida y el deterioro del sistema educativo, reunieron a cientos de miles de personas. Según el Ministerio del Interior, participaron 550.000 manifestantes en todo el país, de los cuales 110.000 se concentraron en París. Los organizadores, en cambio, elevaron la convocatoria nacional a 800.000 personas.

Aunque buena parte de las protestas transcurrió pacíficamente, grupos encapuchados, identificados como integrantes de los llamados Black Blocs y los casseurs, protagonizaron ataques contra comercios, edificios públicos y efectivos policiales. Los enfrentamientos se extendieron durante horas y obligaron al Gobierno a activar un dispositivo interministerial de crisis.

Uno de los episodios más graves ocurrió en Saint-Étienne, donde un joven sufrió la mutilación de una mano por el impacto de una granada utilizada durante los disturbios. Su estado fue informado como grave. Al cierre de la jornada todavía no se había establecido un balance definitivo de heridos civiles.

Conmoción en París

La capital francesa fue el principal escenario de los incidentes. Mientras estudiantes, docentes, familias, sindicatos y dirigentes políticos marchaban pacíficamente para reclamar mayores recursos educativos y medidas frente al encarecimiento de la vida, otros grupos protagonizaban enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios.

La Plaza de la República se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión. Allí, durante más de tres horas, grupos violentos arrojaron objetos, levantaron barricadas y se enfrentaron con efectivos policiales que utilizaron gases lacrimógenos y granadas para intentar recuperar el control del espacio público.

Los incidentes se extendieron hacia otros sectores de la ciudad, entre ellos Châtelet, Bastilla, el Canal Saint-Martin y los Campos Elíseos. También se registraron movimientos de grupos hacia las inmediaciones de edificios institucionales, lo que llevó a las autoridades a reforzar la seguridad alrededor de la Asamblea Nacional y otros centros de poder.

La Policía informó que varias concentraciones no autorizadas intentaron avanzar hacia dependencias gubernamentales y que los efectivos intervinieron para impedir esos desplazamientos.

En los Campos Elíseos, numerosos comercios protegieron sus vidrieras con paneles de madera ante el temor de nuevos ataques, mientras turistas y transeúntes abandonaban la zona frente al despliegue policial.

ataques a edificios públicos

La violencia no se limitó a París. En Marsella, Lille, Lyon, Burdeos, Limoges y otras ciudades se registraron incendios, destrozos y saqueos que afectaron tanto a establecimientos comerciales como a dependencias estatales.

En la capital, una sucursal de telefonía ubicada en la Plaza de la República fue saqueada, mientras otros grupos atacaron negocios de tecnología, supermercados y locales de indumentaria. También se denunciaron robos en comercios de lujo de la avenida Montaigne y en las galerías comerciales Lafayette.

Uno de los episodios más preocupantes ocurrió en las inmediaciones de la estación Gare de l’Est, donde se registró un importante incendio. En otros sectores, los ataques a establecimientos ubicados en las plantas bajas de edificios residenciales generaron situaciones de riesgo para sus habitantes.

En Lyon, la oficina de turismo, instalada en un edificio de valor patrimonial, sufrió un incendio y graves daños. En Marsella y Lille también se denunciaron ataques contra dependencias municipales y guarderías infantiles.

La alcaldía de Limoges fue otro de los edificios alcanzados por las llamas, mientras que en Burdeos se registraron destrozos y robos en la residencia del prefecto.

Los bomberos encontraron dificultades para intervenir en algunos de los incendios debido a los enfrentamientos y a la presencia de grupos violentos que obstaculizaban su desplazamiento. En uno de los ataques, un comercio de motocicletas fue incendiado mientras los habitantes de los pisos superiores reclamaban desesperadamente la llegada de los equipos de emergencia.

Macron llamó a formar un frente contra la violencia

La magnitud de los disturbios llevó al Gobierno francés a convocar una reunión interministerial de crisis, encabezada por el primer ministro Sébastien Lecornu, con la participación de los responsables de las áreas de Interior y Justicia.

Desde Bruselas, el presidente Emmanuel Macron condenó los ataques y llamó a conformar un “frente común contra los sembradores del caos”.

“No hay lugar para la violencia en nuestra República”, sostuvo el mandatario, quien respaldó la actuación de las fuerzas de seguridad y cuestionó a los grupos que, según afirmó, buscan atacar las instituciones e impedir el desarrollo de las manifestaciones pacíficas.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, también expresó su preocupación por la situación y denunció un intento de desestabilización del movimiento social y de los poderes públicos.

El funcionario advirtió que persistían importantes focos de tensión en el centro de la capital y señaló que los incendios de comercios ubicados debajo de viviendas habían puesto en peligro a numerosos residentes.

“Estoy muy enfadado, y también preocupado. Hay zonas que siguen bajo una tensión enorme”, declaró Grégoire, quien alertó sobre la presencia de grupos que continuaban desplazándose por la ciudad para cometer saqueos.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, dispuso el despliegue de unidades especializadas en el mantenimiento del orden para reforzar los operativos en las zonas más afectadas.

Cruces políticos por la actuación policial

La respuesta de las fuerzas de seguridad también generó fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición.

El dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, quien participó de las movilizaciones pacíficas, responsabilizó a las autoridades por la estrategia utilizada para controlar los disturbios.

El referente opositor sostuvo que la conducción policial había contribuido a agravar la situación, aunque también pidió a quienes respaldan las protestas que se mantuvieran alejados de los saqueos y destrozos.

Lecornu rechazó esas acusaciones y consideró que atribuir la violencia a los responsables policiales implicaba invertir las responsabilidades de lo ocurrido.

“Atribuir a los jefes policiales la responsabilidad de la violencia supone una inversión peligrosa y cínica de las responsabilidades”, afirmó el primer ministro, quien reclamó una condena explícita a quienes protagonizaron los ataques.

Por su parte, la diputada ecologista Sandrine Rousseau denunció un uso desproporcionado de la fuerza después de quedar atrapada en un operativo policial en la Plaza de la República.

La legisladora aseguró que nunca había presenciado una situación semejante durante una manifestación y reclamó al ministro del Interior que interviniera para reducir la tensión.

El reclamo social, en medio de la violencia

Más allá de los incidentes, la movilización tuvo como eje el malestar por el aumento del costo de vida y las dificultades que atraviesa el sistema educativo francés.

Estudiantes, familias y organizaciones sindicales denunciaron la falta de presupuesto en las escuelas, el ausentismo docente, las deficiencias de infraestructura y las dificultades que enfrentan los alumnos para acceder a una formación adecuada.

En París, una parte importante de la manifestación transcurrió sin incidentes y concluyó en un clima pacífico en la zona de la plaza de Clichy, donde los participantes expresaron sus demandas sin enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, la sucesión de ataques y enfrentamientos terminó desplazando esos reclamos del centro de la atención pública y abrió una nueva controversia sobre la capacidad del Estado para garantizar el derecho a la protesta y, al mismo tiempo, preservar la seguridad.

La reaparición de manifestantes identificados con los Chalecos Amarillos, movimiento que protagonizó fuertes protestas en años anteriores, también alimentó las inquietudes sobre una posible profundización del conflicto social.

Una crisis con impacto electoral

La escalada de violencia se produjo a seis meses de las elecciones presidenciales francesas, un dato que agrega presión sobre el Gobierno y convierte los acontecimientos en un factor de creciente preocupación política.

Los disturbios plantean un desafío para el oficialismo, que deberá responder tanto a las demandas económicas y educativas como a los cuestionamientos por los operativos de seguridad.

Al mismo tiempo, la inseguridad y los ataques contra edificios públicos podrían ganar espacio en el debate electoral, especialmente entre las fuerzas políticas que hacen del orden público uno de sus principales ejes de campaña, como el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen.

La magnitud de los enfrentamientos, el elevado número de detenidos y los 150 efectivos heridos reflejan la gravedad de una jornada que puso bajo presión a las autoridades francesas y dejó importantes daños materiales en distintas ciudades.

Con numerosos sectores de París y otras localidades afectados por los incendios y los saqueos, Francia enfrenta una crisis que combina descontento social, violencia urbana y creciente confrontación política, en un momento decisivo para su futuro institucional.