Pánico y tiros cerca de la Casa Blanca: abatieron a un hombre armado y hubo un herido

Momentos de extrema tensión se vivieron en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que periodistas y testigos reportaran una ráfaga de disparos que desató escenas de pánico y un fuerte operativo de seguridad en pleno corazón de Washington.

Según relataron corresponsales apostados en la zona, se escucharon entre 20 y 30 detonaciones cerca del predio presidencial. Ante esa situación, agentes del Servicio Secreto ordenaron evacuar y resguardar de inmediato a los periodistas que se encontraban trabajando en el lugar.

Minutos después, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que las fuerzas federales intervenían junto al Servicio Secreto tras un episodio armado ocurrido cerca de los terrenos de la residencia presidencial.

Más tarde, el Servicio Secreto difundió un comunicado oficial con detalles del episodio. Según informó el organismo, el hecho ocurrió poco después de las 18 horas, cuando un hombre sacó un arma de un bolso en la zona de la calle 17 y la avenida Pennsylvania y comenzó a disparar.

“Agentes del Servicio Secreto respondieron abriendo fuego contra el sospechoso”, señalaron desde el organismo. El atacante resultó herido durante el intercambio de disparos y posteriormente murió en un hospital.

En medio de la balacera, un transeúnte también fue alcanzado por los disparos, aunque no había trascendido oficialmente su estado de salud. El comunicado precisó además que ningún agente de seguridad resultó herido.

El texto oficial fue firmado por Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto, quien indicó que la investigación continúa abierta y que se brindará más información en las próximas horas.

Trump estaba dentro de la residencia presidencial

Al momento del incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encontraba dentro de la Casa Blanca junto a varios altos funcionarios, en medio de reuniones vinculadas a las negociaciones con Irán.

Desde el Servicio Secreto aclararon que ni el mandatario ni otras personas bajo protección oficial se vieron afectadas por lo ocurrido y que las operaciones presidenciales continuaron con normalidad tras el episodio.

El hecho generó una inmediata movilización de las fuerzas de seguridad federales, que desplegaron un amplio operativo en toda la zona para determinar el origen exacto de los disparos y garantizar la seguridad de quienes se encontraban cerca del lugar.

La corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, publicó en redes sociales el momento en el que se encontraba realizando una grabación y comienzan a escucharse las detonaciones. En las imágenes se observa cómo la periodista se arroja rápidamente al suelo para protegerse.

“Sonaban como docenas de disparos”, escribió luego en la red social X.

Otros medios internacionales como NBC News, CNN y la agencia AFP también reportaron haber escuchado la secuencia de disparos desde distintos sectores cercanos al predio presidencial.

Entre los testigos se encontraba el turista canadiense Reid Adrian, quien declaró que inicialmente creyó que se trataba de fuegos artificiales. “Oímos entre 20 y 25 explosiones, pero eran disparos, y entonces todo el mundo empezó a correr”, relató.

Periodistas que se encontraban en el Jardín Norte de la Casa Blanca afirmaron además que agentes de seguridad les ordenaron correr y refugiarse en la sala de prensa mientras se desarrollaba el operativo.

Un nuevo episodio de violencia alrededor de Trump

El episodio ocurre apenas semanas después del tiroteo registrado el pasado 25 de abril durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Washington Hilton.

Aquella noche, el Servicio Secreto evacuó rápidamente a Trump, a la primera dama Melania Trump y al vicepresidente JD Vance, además de otros funcionarios de alto rango como el secretario de Defensa Pete Hegseth y el secretario de Estado Marco Rubio.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump, de 79 años, ya fue vinculado a tres presuntos intentos de asesinato, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad presidencial y el clima político en Estados Unidos.