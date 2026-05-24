Tragedia en China: al menos 82 muertos por una explosión en una mina de carbón

Al menos 82 personas murieron tras una explosión de gas ocurrida en una mina de carbón ubicada en el norte de China, en lo que ya fue catalogado como el peor desastre minero registrado en el país en los últimos 17 años.

El siniestro se produjo en un yacimiento situado en la localidad de Liushenyu, en la provincia de Shanxi, a unos 500 kilómetros al suroeste de Pekín. Según informó la televisión estatal CCTV, en el lugar trabajaban 247 mineros cuando ocurrió la detonación.

Las autoridades detallaron que la explosión dejó además 128 heridos, muchos de los cuales debieron ser hospitalizados, mientras que dos personas continuaban desaparecidas al cierre de esta edición. En un primer momento, el balance oficial había informado 90 fallecidos, aunque luego la cifra fue corregida por los organismos de emergencia.

Rescate y escenas de desesperación

La mayoría de los trabajadores logró ser rescatada gracias al despliegue de un amplio operativo de emergencia, del que participaron cerca de 350 efectivos especializados, entre bomberos, médicos y brigadas mineras.

Imágenes difundidas por la televisión estatal mostraron a rescatistas trabajando entre el humo y los escombros, trasladando heridos en camillas mientras ambulancias aguardaban en la superficie.

Uno de los sobrevivientes, identificado como Wang Yong, relató que antes de perder el conocimiento vio una nube de humo y sintió un fuerte olor a azufre. “Muchos se ahogaron por el humo. Estuve tirado en el suelo cerca de una hora hasta que desperté y logré salir junto a otras personas”, contó el minero a medios oficiales.

Las autoridades sanitarias indicaron que al menos cuatro de los internados permanecen en estado crítico, mientras que decenas de familias aguardaban noticias sobre el estado de los trabajadores afectados.

Promesa de castigos

Tras la tragedia, el gobierno chino anunció la apertura de una investigación para determinar las causas del accidente y detectar posibles irregularidades en el funcionamiento de la mina.

La agencia estatal Xinhua informó que una persona “responsable” de la empresa operadora ya fue puesta bajo control judicial. Además, se detectaron niveles de monóxido de carbono superiores a los permitidos dentro del yacimiento, lo que reforzó las sospechas sobre fallas en los controles de seguridad.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar “todos los medios” disponibles para asistir a los heridos y reforzar las tareas de búsqueda. También reclamó que todas las regiones del país extremen las medidas de seguridad laboral para evitar nuevas catástrofes.

“Los responsables serán castigados con severidad de acuerdo con la ley”, señalaron las autoridades nacionales, que además ordenaron endurecer los controles sobre las explotaciones mineras ilegales y revisar las condiciones de funcionamiento en otros yacimientos del país.

Un sector marcado por accidentes frecuentes

Aunque China mejoró en las últimas décadas las condiciones de seguridad en las minas y aumentó la cobertura pública de este tipo de tragedias, los accidentes continúan siendo habituales en el sector carbonífero, especialmente en explotaciones alejadas de los grandes centros urbanos.

La provincia de Shanxi, donde ocurrió la explosión, es una de las regiones más pobres del país, pero al mismo tiempo uno de los principales polos de extracción de carbón. Gran parte de su economía depende directamente de esta actividad.

En 2023, otro derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior dejó 53 muertos y volvió a encender las alarmas sobre los estándares de seguridad en la industria minera china.

China sigue siendo el mayor consumidor mundial de carbón y también el principal emisor global de dióxido de carbono. Pese al crecimiento de las energías renovables, el gigante asiático continúa dependiendo fuertemente de este recurso para garantizar su abastecimiento energético y sostener el funcionamiento de su enorme aparato industrial.

Actualmente, más de 1,5 millones de personas trabajan en minas de carbón en todo el país, muchas veces bajo condiciones consideradas riesgosas por organismos internacionales y especialistas en seguridad laboral.