Tragedia ferroviaria: murió una argentina y buscan a otro compatriota en España

Una joven argentina murió y otro compatriota permanece con paradero desconocido tras el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este miércoles en la provincia española de Toledo. La tragedia, que dejó al menos 68 muertos y decenas de heridos, movilizó a familiares y autoridades consulares para identificar y asistir a los argentinos afectados.

La víctima fatal fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 32 años y oriunda de San Juan. La joven viajaba junto a su hermano, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado al Hospital de Toledo. Según la información difundida sobre su historia, era podóloga y compartía la profesión con su hermano Zacarías.

En paralelo, continuaba la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años que viajaba en el coche 8 del AVE de Renfe. Residente en España desde 2002, realizaba un trayecto habitual por motivos laborales entre Madrid y Sevilla. Desde el accidente, sus familiares y amigos intentaron establecer dónde se encontraba.

La Cancillería argentina confirmó que había un ciudadano argentino fallecido, otro con paradero desconocido y otros connacionales heridos. No precisó cuántos compatriotas estaban hospitalizados ni cuál era su estado de salud.

LA BÚSQUEDA DE AGUSTÍN

Las horas posteriores al choque transcurrieron entre llamados sin respuesta, consultas a hospitales y pedidos de ayuda en redes sociales. Jorge, hermano de Randazzo, acudió a dependencias policiales de Madrid para formalizar la denuncia y aportó muestras de ADN destinadas a colaborar con las tareas de identificación. Luego se dirigió a Toledo para recorrer los centros de salud.

Su primo, Rafael García Junicol, explicó que la familia buscaba cualquier dato que permitiera localizarlo, ante la posibilidad de que estuviera internado sin identificar. Según relató, las autoridades les habían indicado que debían esperar mientras reunían información sobre los pasajeros y los heridos.

La pareja de Agustín, Sergi, también recurrió a las redes sociales para pedir colaboración. En su mensaje contó que viajaba de Madrid a Sevilla en el vagón 8 y que ni familiares ni amigos tenían noticias sobre su estado.

ASISTENCIA A LOS ARGENTINOS

La confirmación de la muerte de Conte Grand y la falta de noticias sobre Randazzo pusieron el foco en la situación de los compatriotas que viajaban en las formaciones.

Cancillería informó que la Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantenían contacto permanente con los familiares y brindaban la asistencia necesaria, con reserva sobre la información personal de los afectados.

El comunicado también confirmó la existencia de otros argentinos heridos, aunque no difundió sus identidades ni detalles sobre su evolución.

QUÉ SE SABE DEL CHOQUE

La colisión ocurrió por la mañana entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo, sobre el corredor ferroviario que une Madrid con Sevilla. Un AVE de Renfe impactó contra la parte trasera de una formación de Iryo que permanecía detenida.

Según la explicación preliminar del ministro de Transportes español, Óscar Puente, una avería informática había obligado a detener varios trenes.

El AVE recibió después la orden de reanudar la marcha y recorrió unos 25 kilómetros antes del choque. El funcionario cuestionó esa instrucción, mientras las autoridades avanzaban en la investigación de las causas y las responsabilidades.

Los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar y el balance de víctimas seguía abierto. Se trata del segundo accidente mortal de la alta velocidad española en el año, después del siniestro de Adamuz, en enero.