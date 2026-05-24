Un gigante con miles de habitaciones y cero lujo

En el mundo de los hoteles, no siempre gana el más lujoso. El First World Hotel & Plaza es la prueba perfecta: sin grandes pretensiones en diseño o servicios, logró convertirse en el hotel más grande del planeta gracias a su enorme capacidad. Ubicado en Genting Highlands, a unos 50 kilómetros de Kuala Lumpur, abrió sus puertas en 2006 con más de 6.000 habitaciones. Poco después perdió el récord frente al The Venetian Resort, pero en 2015 volvió a la cima tras sumar una segunda torre y ampliar su oferta. Actualmente cuenta con más de 7.300 habitaciones distribuidas en distintas categorías, desde opciones estándar hasta suites más cómodas. Su éxito no se basa en el lujo, sino en una estrategia clara: precios accesibles, check-in automatizado para agilizar la llegada de miles de huéspedes y una ubicación privilegiada dentro de un enorme centro de entretenimiento. Con acceso directo a parques temáticos, centros comerciales y la única zona de casinos legales del país, este coloso atrae a millones de visitantes cada año. No será el más elegante, pero sí uno de los más sorprendentes y concurridos del mundo.

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