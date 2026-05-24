Una candidata… ¿o su versión “mejorada”?

A primera vista, la imagen parecía sacada de una campaña impecable: una mujer de aspecto juvenil, sonrisa perfecta y piel sin marcas del tiempo. Pero detrás de esa foto estaba Patricia Reichman, una concejala de Rotterdam, Países Bajos, que terminó en el centro de la polémica por un detalle difícil de pasar por alto: la imagen había sido retocada con inteligencia artificial. Reichman, de 59 años, utilizó una herramienta digital para “mejorar” su foto oficial de candidata, pero el resultado fue tan extremo que muchos aseguraron que parecía otra persona. Aun así, ella defendió su decisión y sostuvo que se trataba de la misma imagen, solo “mejorada”. También explicó que su apariencia actual se debe, en parte, a medicación, y que pronto volverá a verse como en la foto. El caso no tardó en volverse viral, con comparaciones entre su aspecto real y el editado. Incluso su propio partido, Leefbaar Rotterdam, consideró que la imagen no era una representación fiel y decidió expulsarla, argumentando una ruptura de confianza. Más allá del escándalo, la historia abre un debate actual: ¿hasta dónde es válido “retocar” la realidad en tiempos de inteligencia artificial?

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