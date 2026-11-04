Votó Estados Unidos: primeros triunfos demócratas, pero aún con mucho en juego

Los demócratas avanzaban esta madrugada en las elecciones de medio término de Estados Unidos al arrebatarles a los republicanos una banca del Senado en Carolina del Norte, conservar sus escaños en Georgia y New Hampshire y conquistar la gobernación de Georgia. Sin embargo, al cierre de esta edición, todavía no estaba definido el control de ninguna de las dos cámaras del Congreso.

Los comicios representaron una prueba política para Donald Trump, en medio del malestar por el costo de vida y el conflicto con Irán. Una mayoría opositora podría limitar su agenda legislativa y promover investigaciones sobre su administración. El presidente anticipó que estaba dispuesto a convertirse en “Mr. Veto” para bloquear iniciativas demócratas.

La principal conquista opositora llegó en Carolina del Norte, donde el exgobernador Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley, respaldado por Trump, y obtuvo la banca que dejará Thom Tillis. En Georgia, Jon Ossoff consiguió la reelección frente a Mike Collins, mientras que en New Hampshire Chris Pappas venció a John Sununu y conservó el escaño de Jeanne Shaheen.

LAS CUENTAS DEL SENADO

Los demócratas también retuvieron sus bancas en Virginia, Delaware, Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Colorado y Nuevo México. En Illinois, Juliana Stratton ganó el escaño que dejará Dick Durbin y se convertirá en la segunda mujer negra en representar al estado en el Senado. La dirigente prometió impulsar medidas vinculadas con la salud y los derechos laborales.

Los republicanos conservaron sus escaños en Florida, Virginia Occidental y Oklahoma, mientras que Andy Barr ganó en Kentucky y Harriet Hageman en Wyoming. En Florida, Ashley Moody derrotó a Angie Nixon por un 51% frente al 48% y completará el mandato de Marco Rubio. “Florida eligió la libertad”, celebró la republicana, mientras que Nixon reconoció la derrota y advirtió: “La guerra no terminó”.

El Senado comenzó la jornada con 53 bancas republicanas y 47 del bloque demócrata, incluidos dos independientes aliados. La oposición necesitaba una ganancia neta de cuatro escaños para alcanzar la mayoría de 51, mientras que los republicanos podían conservar el control con 50 gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance.

Al cierre de esta edición, continuaban pendientes contiendas en Maine, Michigan, Ohio, Iowa, Kansas, Texas y Alaska. La victoria en Carolina del Norte acercaba a los demócratas a su objetivo, pero todavía no alcanzaba para modificar la mayoría republicana.

En la Cámara de Representantes, que renovaba sus 435 bancas, los demócratas necesitaban sumar tres escaños para recuperar el control. Su primera conquista llegó en Carolina del Norte, donde Jamie Ager derrotó a Jennifer Balkcom en un distrito republicano. Ambos partidos conservaron otras bancas, aunque todavía quedaban elecciones decisivas sin resolver.

LAS GOBERNACIONES

En Georgia, la demócrata Keisha Lance Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson y puso fin a casi tres décadas de gobiernos republicanos. La exalcaldesa de Atlanta se convertirá en la primera mujer afroamericana en gobernar un estado estadounidense, según las proyecciones difundidas durante la noche.

Los demócratas también consiguieron las reelecciones de JB Pritzker en Illinois, Josh Shapiro en Pensilvania, Wes Moore en Maryland, Maura Healey en Massachusetts y Kathy Hochul en Nueva York. Además, conservaron Colorado con Phil Weiser y Rhode Island con Helena Foulkes.

En Florida, el republicano Byron Donalds, respaldado por Trump, derrotó al demócrata David Jolly y sucederá a Ron DeSantis. Con una diferencia inferior a un punto porcentual en el recuento provisional, el oficialismo retuvo una gobernación que controla desde 1999. Donalds se convertirá en el primer gobernador afroamericano del estado.