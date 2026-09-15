Adiós al diseñador que vistió el feliz cumpleaños de Marilyn

Bob Mackie, el diseñador de moda cuyo estilo hollywoodense visualmente provocador definió el glamour de la década de 1970, incluida la forma en que vistió a Carol Burnett con algunos de sus atuendos más estrafalarios y a Cher con los más atrevidos, murió el lunes. Tenía 87 años.

Apodado el “Diseñador de las Estrellas”, Mackie ganó nueve premios Emmy, un premio Tony y fue nominado a tres Oscar, incluido uno por “Funny Lady” de Barbra Streisand. Diseñó vestidos para Madonna, Sharon Stone, Diana Ross y Julia Louis-Dreyfus, y vestuarios de concierto para Pink. Cuando Marilyn Monroe ofreció una interpretación susurrante y seductora de “Happy Birthday” en una recaudación de fondos para el presidente John F. Kennedy, lo hizo con un vestido bordado con cuentas que Mackie imaginó en un boceto.