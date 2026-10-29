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LOS MOTIVOS DE SU SALIDA

Arde “MasterChef”: Damián Betular deja el programa y buscan reemplazante

Por Redacción

Telefé está en alerta porque uno de los protagonistas de “MasterChef Celebrity” se baja del programa. Aunque en un primer momento podría pensarse en uno de los participantes, el protagonista de esta historia es nada menos que Damián Betular, uno de los jurados más queridos del reality gastronómico. Según revelaron en “Intrusos”, el reconocido pastelero se ausentaría durante enero de 2027 por un compromiso profesional que lo llevará lejos de las cocinas.

La razón estaría vinculada con otro de sus grandes desafíos artísticos: la temporada teatral de “Hairspray” en Mar del Plata, donde Betular interpreta a Edna Turnblad. El chef dejaría temporalmente su silla en el jurado durante el primer mes del año y regresaría en febrero, de acuerdo con la información difundida por Natalie Weber en el programa de América TV.

Con la vacante abierta, comenzaron las especulaciones sobre quién podría acompañar a Martitegui y Botana. Son dos nombres los que suenan: Dolli Irigoyen, recurrente reemplazo, y Donato de Santis, histórico jurado que regresaría.

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