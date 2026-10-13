Bienvenido Kimi: nació el hijo de Jésica Cirio

La exconductora y modelo Jésica Cirio se convirtió ayer en madre por segunda vez y le dio la bienvenida a Kimi, su primer hijo producto de su relación con el empresario Nicolás Trombino.

De acuerdo con la información brindada por Ángel de Brito en sus redes sociales, el parto fue por cesárea en el Sanatorio Otamendi y el pequeño pesó aproximadamente 3 kilos. Según se difundió más tarde en TN, Cirio se habría instalado en la suite presidencial del centro médico para el nacimiento de su hijo.

La llegada de Kimi marca una nueva etapa familiar para la modelo, que ya es madre de Chloe, fruto de su matrimonio con el exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. Durante el embarazo, Cirio había contado que su hija estaba entusiasmada con la posibilidad de tener un hermano y que la noticia había sido recibida con alegría en el entorno familiar.

La elección del nombre Kimi estaría vinculada al significado de “noble” o “príncipe”. En Finlandia, por ejemplo, se utiliza como nombre de pila masculino, a menudo como forma corta de Kimmo, que se asocia con “valiente”. A nivel internacional se hizo muy popular gracias al conocido piloto de Fórmula 1 Kimi Räikkönen.

La modelo aún no salió a confirmar la información, ya que cerró sus redes sociales durante el escándalo por los allanamientos en sus propiedades, ocurridos en junio de este año, en los que se encontraron armas y dólares a nombre de Trombino.

Desde entonces, Cirio mantuvo un perfil público más bajo, alejada de la exposición que durante años acompañó su carrera televisiva. Por ese motivo, a diferencia de otros momentos de su vida personal, la noticia del nacimiento no llegó a través de sus propias publicaciones, sino que trascendió por información difundida en programas y medios dedicados al espectáculo.

¿QUÉ HABÍA DICHO CIRIO SOBRE SU EMBARAZO?

Cirio decidió hacer pública la noticia de su embarazo en abril porque su hija Chloe, producto de su relación con el político Martín Insaurralde, ya estaba al tanto de que iba a tener un hermanito.

“No fue una decisión premeditada, aunque estamos felices. No lo habíamos planeado, pero sí lo pensábamos para más adelante. La vida a veces sorprende de maneras inesperadas y creo que este embarazo llegó en un buen momento de mi vida, a los 41 años”, declaró en “LAM”.

“Recibo este embarazo con mucha felicidad. Creo que un niño siempre trae alegría y, en este momento de mi vida, siento que llega para sanar y aportar felicidad. Para mí, para Chloe, para su papá, es una etapa que nos une y nos fortalece”, sumó en diálogo con Teleshow.