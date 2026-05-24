De la crisis familiar al pacto por su hijo menor

Tras atravesar uno de los momentos más complejos de su vida, Marcelo Tinelli logró estabilizar su frente familiar y reconfigurar su presente personal. El conductor, que enfrentó una severa crisis económica y un profundo distanciamiento de su entorno en 2025, muestra hoy una realidad mucho más pacífica tras tomar decisiones determinantes para proteger a los suyos.

El mayor logro del empresario fue la reconciliación con sus hijos. La relación con Juana Tinelli se encuentra completamente reconstruida después de meses de máxima tensión, originada tras un fuerte cruce que trascendió mediáticamente cuando la joven modelo reveló que estaba recibiendo amenazas.

“Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, lanzó Juanita en sus redes y agregó: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo”.

Tras un período de incomunicación, que marcó peleas entre los hermanos, especialmente entre Cande y Juana, el clan volvió a mostrarse unido dejando atrás los reproches públicos. A través de sus redes sociales, Marcelo compartió fotos y videos junto a su hija menor y le dedicó palabras con mucho cariño. “Vivir así es morir de amor”, escribió en uno de sus tantos mensajes, dejando ver que la relación está en buenos términos.

Este reordenamiento familiar incluyó también estrictos límites legales. Guillermina Valdés y Tinelli firmaron un pacto de no exposición para resguardar a su hijo menor, Lorenzo. Debido a este acuerdo, el niño no formará parte de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”, protegiendo su intimidad de los conflictos mediáticos.

¿Con nuevo amor?

En el plano amoroso, el conductor parece haber cerrado definitivamente su etapa con la modelo peruana, Milett Figueroa, y rápidamente fue vinculado con Rossana Almeyda, una exmodelo argentina cercana a Pampita.

Separada y madre de un hijo, la mujer vivió durante muchos años en Miami, donde desarrolló su carrera como modelo y en su vuelta a la Argentina conoció a Marcelo y conectaron. Aunque aún la relación está en las sombras, muchos ya se apuran a confirmar que es el nuevo amor de Tinelli.