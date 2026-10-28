Inesperado: quién es la figura que deja "MasterChef" y pone en jaque el programa

Una noticia inesperada sacudió las cocinas de "MasterChef Celebrity" y promete generar revuelo entre los fanáticos del reality. Una de las figuras más importantes del programa se prepara para dar un paso al costado durante el verano y su ausencia obligará a la producción a buscar una solución. ¿Quién ocupará su lugar y qué hay detrás de esta decisión?

Aunque en un primer momento podría pensarse en uno de los participantes, el protagonista de esta historia es nada menos que Damián Betular, uno de los jurados más queridos del certamen de Telefe. Según revelaron en "Intrusos", el reconocido pastelero se ausentaría durante enero de 2027 por un compromiso profesional que lo llevará lejos de las cocinas.

El motivo de su salida y los nombres que ya suenan

La razón estaría vinculada con otro de sus grandes desafíos artísticos: la temporada teatral de "Hairspray" en Mar del Plata, donde Betular interpreta a Edna Turnblad. El chef dejaría temporalmente su silla en el jurado durante el primer mes del año y regresaría en febrero, de acuerdo con la información difundida por Natalie Weber en el programa de América TV.

Pero la noticia no termina ahí. Con la vacante abierta, comenzaron las especulaciones sobre quién podría acompañar a Germán Martitegui y Maru Botana durante su ausencia.

Entre los nombres que aparecieron están Dolli Irigoyen y Donato de Santis, dos figuras con experiencia en el universo de "MasterChef". Sin embargo, sus posibles incorporaciones no estarían aseguradas: mientras que las extensas jornadas de grabación serían un obstáculo para Irigoyen, Pallares puso en duda que Donato tenga intenciones de regresar.

Por ahora, resta saber qué decisión tomará la producción y quién tendrá la responsabilidad de ocupar una de las sillas más observadas de la televisión. Lo cierto es que la ausencia de Betular promete modificar la dinámica del jurado, aunque, según lo trascendido, sería solamente por un mes.