Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
NEGÓ TENER ALGÚN PROBLEMA CON PALLARES

Lussich, picante: “No esperen una carnicería”

Archivo

Por Redacción

Molesto por las versiones que indicaban que había actuado de manera desprolija con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich habló ayer en “Intrusos”, en donde rechazó esa interpretación y defendió su decisión de continuar su carrera en solitario.

“Que algún colega salga a decir que me manejé de forma desprolija es un error, es una mentira, es una falacia”, disparó e insistió en que sus intenciones siempre fueron conversadas con Pallares y que la separación responde a una necesidad personal y profesional que viene madurando desde hace años.

Envalentonado, Lussich fue tajante al dirigirse a quienes esperan un enfrentamiento público entre ambos. “No esperen de nosotros una carnicería, ni sacarnos la piel. Lo que tengamos que discutir lo vamos a hacer como siempre en privado”, expresó.

Y tiró una frase que funcionó como advertencia: “No vengan a pudrirla porque acá las cosas están claras entre nosotros y con nuestra gente”.

El conductor también desmintió que América TV les hubiera impuesto un ultimátum para continuar juntos o abandonar ambos el programa. Según contó, el canal les planteó la posibilidad de ofrecerles proyectos por separado y ahora deberá resolver quién seguirá al frente de “Intrusos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?