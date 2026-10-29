Lussich, picante: “No esperen una carnicería”

Molesto por las versiones que indicaban que había actuado de manera desprolija con Adrián Pallares, Rodrigo Lussich habló ayer en “Intrusos”, en donde rechazó esa interpretación y defendió su decisión de continuar su carrera en solitario.

“Que algún colega salga a decir que me manejé de forma desprolija es un error, es una mentira, es una falacia”, disparó e insistió en que sus intenciones siempre fueron conversadas con Pallares y que la separación responde a una necesidad personal y profesional que viene madurando desde hace años.

Envalentonado, Lussich fue tajante al dirigirse a quienes esperan un enfrentamiento público entre ambos. “No esperen de nosotros una carnicería, ni sacarnos la piel. Lo que tengamos que discutir lo vamos a hacer como siempre en privado”, expresó.

Y tiró una frase que funcionó como advertencia: “No vengan a pudrirla porque acá las cosas están claras entre nosotros y con nuestra gente”.

El conductor también desmintió que América TV les hubiera impuesto un ultimátum para continuar juntos o abandonar ambos el programa. Según contó, el canal les planteó la posibilidad de ofrecerles proyectos por separado y ahora deberá resolver quién seguirá al frente de “Intrusos”.