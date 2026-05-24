Marcelo Tinelli vuelve a sus inicios: estrena programa mundialista y piensa en el “Bailando”

Después de atravesar un año cargado de conflictos familiares y con la caída de su imagen, Marcelo Tinelli volverá a las bases con un 2026 cargado de proyectos laborales con los que busca volver a instalarse mediáticamente.

El mítico conductor anunció que este año será el regreso de “Bailando por un sueño”, pero además, el próximo junio volverá a su primer amor: el periodismo deportivo. De cara al comienzo del Mundial, Tinelli anunció su desembarco en un ciclo especial de Infobae que se centrará en la Copa del Mundo y lo tendrá como figura clave del medio a través del streaming en un programa que constará de análisis con exfutbolistas y todas las novedades relevantes del Mundial.

“Cada mundial significó algo para mí. Desde que empecé a ver los mundiales, allá por 1970, con mi papá en Bolívar, en un televisor blanco y negro, y ganó Pelé”, recordó Tinelli, remarcando la importancia que le da a este campeonato.

El conductor estará en esta nueva programación a partir del 10 de junio con salidas lunes, miércoles, viernes y domingos, además de transmisiones en vivo antes y después de los partidos de la Selección Argentina. “Me puse una pizarra en el living, con todos los días de partido, los días de programa que nos toca partido, cómo viajamos a Kansas, cómo viajamos a Dallas... Lolo me mira y me dice ‘¿qué es eso, papá?’”, contó Marcelo sobre su preparación para este nuevo ciclo.

Esta no es la primera vez que Marcelo Tinelli cubre un Mundial, ya que de la mano de Telefe llegó a viajar en distintas instancias para ser parte de la Copa del Mundo. “La del 94 en Estados Unidos, que fui para Telefe. Francia 98 que fui con Francisco recién nacido, y me acuerdo que entramos al estudio de VideoMatch con Paula sin hacer ruido. Hicimos el programa desde Francia”, recordó.

“Para mí volver a un Mundial y volver a trabajar es maravilloso. Vamos a estar haciendo algo más digital, por supuesto”, remarcó Tinelli sobre lo que será esta nueva experiencia deportiva en su carrera.

VOLVER AL PRIMER AMOR

Antes de convertirse en el “zar de la televisión argentina”, Marcelo comenzó su carrera en los medios estrictamente como periodista deportivo, una pasión que heredó de su padre, Dino Hugo Tinelli. “Con 8, 9 años, tomaba nota mientras él trabajaba para el diario. Él era periodista deportivo y trabajaba para el diario ‘El Mensajero de Bolívar’”, contó el empresario, en una charla reciente con Andrea Taboada de cara al estreno de su nuevo programa.

Su camino en la profesión se construyó desde abajo. En 1975, con apenas 15 años de edad, Tinelli ingresó a trabajar en la emisora de mayor repercusión de la época, Radio Rivadavia. Empezó desde lo más básico como cadete y colaborador del programa emblema “La Oral Deportiva”. Su primera labor al aire consistió en llevar estadísticas y cantarle al relator la cantidad de tiros de esquina ejecutados.

Luego, bajo el ala de José María Muñoz, el joven periodista tuvo sus primeras oportunidades firmes: solía viajar en colectivo los fines de semana para cubrir partidos del ascenso (Primera D) y salir al aire desde el teléfono público más cercano.

Ya para 1981 se desempeñaba en los flashes deportivos del programa radial “Rapidísimo” de Héctor Larrea, compartiendo dupla con un joven Walter Nelson. El salto a la televisión se dio en 1983 de la mano de Juan Alberto Badía su gran mentor y amigo. El reconocido locutor descubrió el potencial de Tinelli y se convirtió en su gran maestro: primero lo llevó a su programa de radio “Piedra Libre” y luego dio el salto definitivo a la pantalla chica. El resto es historia conocida.