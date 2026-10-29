Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL DESCARGO DE LA PERIODISTA

Nancy Pazos dijo que al auto multado lo usa mucha gente

La periodista salió al cruce de los cuestionamientos por la millonada de pesos en infracciones : “Todos tienen multas”, dijo
Nancy Pazos habló sobre el choque y negó las versiones en su contra

Por Redacción

Nancy Pazos quedó en el centro de la polémica tras el siniestro vial que protagonizó en la avenida General Paz y Zapiola, donde un motociclista chocó contra su vehículo y terminó cayendo al asfalto. En medio de la repercusión del episodio, la periodista hizo su descargo público y también salió al cruce de las críticas por la cantidad de multas de tránsito que le atribuyen.

La conductora contó en su ciclo radial cómo se produjo el accidente y reconoció que intentó realizar una maniobra de adelantamiento en medio de un tránsito prácticamente detenido. “Veníamos a paso de hombre”, explicó, antes de admitir que, apurada, decidió pasar por la derecha a una camioneta que tenía delante.

Según su relato, en ese momento una moto que circulaba detrás intentó adelantarla y el motociclista golpeó el espejo retrovisor de su Toyota Corolla Cross, perdió la estabilidad y cayó.

Pazos también describió el susto que vivió tras el impacto y aseguró que se bajó inmediatamente para asistir al hombre. “Las piernas me temblaban, chicos; era una situación que no sabés si no mataste a alguien”, expresó.

Además, desmintió las versiones que indicaban que se habría negado a realizarse un test de alcoholemia. “Nunca me dijeron de hacerme una alcoholemia; venía del gimnasio para acá”, afirmó.

EL ESCÁNDALO POR LAS MULTAS

Sin embargo, el episodio sumó otro capítulo cuando trascendió la cantidad de infracciones de tránsito asociadas a su vehículo. De acuerdo con la información difundida, Pazos acumularía 19 multas en la provincia de Buenos Aires y otras 195 en la Ciudad de Buenos Aires, con una deuda que rondaría los 48 millones de pesos.

Frente a la repercusión, la periodista explicó que el automóvil pertenece a su empresa y que no lo utiliza exclusivamente ella. “El vehículo tiene como seis años, es de mi empresa, no lo uso yo sola, lo usó un montón de gente a lo largo de todo este tiempo”, argumentó.

Lejos de esquivar el tema, cerró su descargo con una frase que seguramente seguirá dando que hablar: “Hablaron de las multas… sí, todo el mundo tiene multas”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?